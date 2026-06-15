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Kaamelott, Les Visiteurs: L'acteur Christian Bujeau est décédé

Le maitre d&#039;armes - Kaamelott - Livre I
Christian Bujeau comme maître d'armes dans Kaamelott, Livre I.Image: Youtube/capture d'écran

Kaamelott, Les Visiteurs: L'acteur Christian Bujeau est décédé

L’acteur français Christian Bujeau est mort à 81 ans. Il était notamment connu pour ses rôles dans Les Visiteurs et Kaamelott.
15.06.2026, 19:5815.06.2026, 20:33

Christian Bujeau, comédien populaire du cinéma et de la télévision française, est décédé à l’âge de 81 ans, écrit Le Parisien. Son agence a annoncé la nouvelle lundi au Film français. Formé au Conservatoire national supérieur d’art dramatique, il s’était fait connaître du grand public grâce au succès phénoménal des Visiteurs en 1993.

Dans cette comédie culte de Jean-Marie Poiré, il incarnait Jean-Pierre Goulard, le mari du personnage joué par Valérie Lemercier. Son rôle de dentiste, confronté aux péripéties de Godefroy de Montmirail et Jacquouille, lui avait valu une large notoriété. Il avait également repris ce personnage dans la suite sortie en 1998.

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Maître d’armes du roi Arthur

Au fil de sa carrière, Christian Bujeau a multiplié les apparitions dans des films à succès comme Pédale douce ou La Vérité si je mens! 2, mais aussi dans de nombreuses séries télévisées, parmi lesquelles H, Julie Lescaut, Joséphine ange gardien ou Sous le soleil.

Les amateurs de Kaamelott se souviennent aussi de lui dans le rôle du maître d’armes du roi Arthur, face à Alexandre Astier.

Vidéo: YouTube/Kaamelott

Plus récemment, il était apparu dans Alibi.com en 2017 puis dans le téléfilm Sur la dalle, diffusé en 2024 sur France 2. (dag)

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