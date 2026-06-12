L'acteur James Franco a publié une série de TikToks qui inquiète sa communauté de fans. image: tiktok

Cet acteur déchu est de plus en plus étrange: «Je suis surveillé»

Discret depuis quelques années après plusieurs controverses, dont des accusations d'agression sexuelle et des ruptures amicales et professionnelles, l'acteur James Franco est de retour sur la scène publique avec un nouveau compte TikTok, sur lequel il publie d'étranges messages alarmistes.

Plus de «Divertissement»

Alors qu'il naviguait au sommet de la gloire, de la beauté et de la fortune il y a à peine dix ans, James Franco a considérablement perdu de son aura dans la foulée du mouvement #MeToo. Accusé en 2018 par cinq femmes d'harcèlement sexuel et de comportements inappropriés, il confessera trois ans plus tard sur la radio SiriusXM avoir eu des relations sexuelles avec plusieurs étudiantes de son école d'art dramatique.

Poursuivi en justice par ses accusatrices pour «comportement à connotation sexuelle envers des étudiantes», il avait accepté de payer 2,2 millions de dollars pour régler l'affaire. Pour sa défense, il avait argué avoir troqué son addiction d'adolescent pour une addiction au sexe et à sa propre célébrité, à l’âge adulte.

«Je suppose qu’à l’époque, je pensais: Si c’est consensuel, c’est OK», a-t-il plaidé, avant d'admettre que «ce n’est probablement pas cool».

De retour sur TikTok

Après plusieurs années à faire profil bas, il semblerait que l'acteur nominé aux Oscars soit prêt à renouer avec le devant de la scène. Ou plutôt, avec le devant réseaux sociaux: sous le pseudo JamesFranco2319, l'Américain de 48 ans s'est métamorphosé en créateur de contenu prolifiques sur TikTok. Dans la toute première vidéo, tournée depuis sa cuisine, James Franco, affublé d'un t-shirt trop large où il est inscrit «Bruce Robins», annonce la couleur:

«Je crée ce compte parce qu'il se passe des trucs vraiment graves. C'est du sérieux. Je suis bien réel. C'est moi» James Franco, sur son premier TikTok.

@jamesfranco2319 I can’t say to much right now. But stick around and I promise it will all make sense. ♬ original sound - James Franco

Et ce n'était qu'un avant-goût, car les publications suivantes sont tout aussi bizarres, toutes légendées avec une mystérieuse suite de chiffres, 2319. «S’ils m’emmènent, vous saurez ce qui s’est passé!», écrit l'acteur en légende de la vidéo numéro 5. Tandis qu'il affirme dans une autre:



«Je crois qu’on m’observe»

Autant dire que chacun des posts a été visionné des millions de fois. Face à ce comportement, tout de même un poil erratique, de nombreux internautes ont fait part de leur inquiétude, confusion et perplexité. «James, je pense parler au nom de nous tous… tu nous stresses, mec», écrit un commentateur.

Quand un autre s'interroge, à juste titre: «Est-ce que tu portes la même chose tous les jours, ou est-ce que tu as filmé toutes les vidéos d'un coup et que tu les publies quotidiennement?»

Hmmm.

Une folie savamment orchestrée

Heureusement, le mystère n'a tardé à être résolu par les enquêteurs du web les plus perspicaces. Le compte de James Franco, qui cumule d'ores et déjà un demi-million d'utilisateurs depuis son lancement le 3 juin, ne suit que deux autres utilisateurs: le profil officiel de Love Meets in the Sunshine, un film à venir, et celui de son réalisateur, Christian Guiton.

Les messages inquiétants de James Franco s'expliquent. capture d'écran: tiktok

Produite par Cloud9 Studios et le youtubeur David Dobrik, cette comédie raconte l'histoire d'un patient en phase terminale qui fait la connaissance un «médecin potentiel» dans le désert. Comme par hasard, le film met en vedette Nick Antonyan, Gene Simmons... et James Franco, évidemment!



Il semblerait donc que l'acteur n'ait pas totalement basculé dans la folie ou un délire paranoïaque, mais que son retour sur les réseaux sociaux relève davantage d'un astucieux coup de comm'.

Une seule question demeure: James Franco conservera-t-il son compte TikTok frappadingue, une fois sa promo terminée? Réponse à la sortie de Love Meets in the Sunshine, dont la date n'a pas encore été annoncée. (mbr)

Vidéo: watson