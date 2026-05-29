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Patrick Bruel annule ses concerts dans les festivals

Accusé de violences sexuelles, le chanteur français a pris la décision de renoncer à ses dates prévues entre juin et septembre, a annoncé sa société 14 Productions ce vendredi.

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«Dans un souci d’apaisement et de responsabilité, Patrick Bruel prend la décision, en accord avec les organisations des festivals, d’annuler ses concerts de juin à septembre», écrit la société dans un communiqué relayé par Le Parisien.

Selon 14 Productions, plusieurs organisateurs auraient rapporté «subir des pressions et être empêchés dans l’organisation sereine de leurs évènements».



«Nous ne souhaitons en aucun cas exposer ni les organisateurs, ni le public, à un climat de tension» 14 Productions

Le chanteur, visé par des plaintes pour viols, n’a pas pris la parole publiquement en dehors du communiqué transmis par sa société de production, qui précise que ses dates de tournée prévues hors festivals sont elles maintenues.



Plus tôt dans la journée, on avait appris que Patrick Bruel se retirait des prochains spectacles des Enfoirés.

Agé de 67 ans, il était l'un des piliers de la troupe depuis 1993. (max)