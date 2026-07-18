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USA: À 38 ans, ils découvrent avoir été échangés à la naissance

J&#039;ai halluciné»: Un test ADN transforme la vie de deux trentenaires en enfer
Un simple test d'ADN en vente libre sur le web pour faire basculer des vies (image d'illustration).Image: Shutterstock/montage watson

«J'ai halluciné»: Un test ADN transforme la vie de deux trentenaires en enfer

Deux hommes nés le même jour dans le même hôpital du Dakota du Nord ont appris, grâce à des tests ADN, qu'ils avaient été échangés à la naissance il y a 38 ans. Les deux familles attaquent désormais l'établissement en justice pour négligence.
18.07.2026, 15:5618.07.2026, 16:32

Tout a commencé avec un simple cadeau de Noël: un test ADN à domicile, comme il en existe tant aujourd'hui, que l'américain Kyle B. s'est empressé de faire dès qu'il l'a reçu.

Mais le résultat révélé par le kit — d'apparence inoffensif et ludique — allait bientôt marquer un énorme tournant dans sa vie, comme le relaie BFMTV.

Né dans un hôpital du Dakota du Nord, Kyle B. découvre en effet qu'il n'est pas le fils biologique de ceux qui l'ont élevé. Il part alors naturellement à la recherche de sa famille d'origine.

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Découvertes de fil en aiguille

Sur une plateforme de généalogie, il retrouve d'abord sa tante biologique. Il apprend que le neveu de celle-ci, Jeremy M., est né le même jour que lui, le 26 janvier 1988, dans le même établissement: l'Unity Medical Center de la ville de Grafton.

«Là, j'ai complètement halluciné. On n'aurait jamais pu imaginer qu'il s'agissait d'un véritable échange de bébés à la naissance»
Kyle B.

Pour une raison encore inconnue, les deux nouveau-nés n'ont jamais été confiés à leurs parents biologiques. Les deux familles ont porté plainte pour préjudice moral, négligence et faute professionnelle.

Ils harcelaient un père de famille depuis des jours et ça a dégénéré

Antécédent à 1,88 millions

L'hôpital ne conteste pas l'échange, mais affirme n'avoir aucune preuve que son personnel en soit responsable. «Près de quarante ans se sont écoulés. Les dossiers ont disparu, et aucun membre de l'équipe n'y travaille plus», réagit la maternité.

De tels échanges restent très rares, les bracelets de naissance étant censés les prévenir. Kyle B. affirme posséder toujours le sien. En France, deux familles avaient obtenu, en 2015, 1,88 million d'euros de réparation après un échange similaire survenu en 1994 à Cannes. (dag)

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