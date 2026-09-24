La mort de Dolly Parton a provoqué une vive émotion aux Etats-Unis. Image: www.imago-images.de

«Menaces» et «intimidations» autour des millions de Dolly Parton

L'héritage de la star américaine est au coeur d'un bras de fer entre son neveu et la société chargée de gérer ses activités commerciales. La justice a été saisie.

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Une requête déposée devant un tribunal du Tennessee accuse le neveu de la chanteuse Dolly Parton, décédée en août, d'avoir orchestré une campagne de menaces pour s'approprier de l'argent de sa succession, selon plusieurs médias américains.

D'après le média spécialisé TMZ, qui a consulté mardi le document judiciaire, le manager de longue date de la chanteuse, Danny Nozell, dénonce des «menaces» et «intimidations» de Bryan Seaver, fils de la soeur cadette de Dolly Parton et agent de sécurité de ses propriétés depuis plus de vingt ans.

Selon le New York Times, la demande déposée auprès du tribunal de Nashville par la société «She's Alive», la société chargée de gérer les nombreuses activités commerciales de la star, contient des SMS dans lesquels Seaver menacerait Nozell de devenir «le bras vengeur pour toute (sa) famille». Si cette demande est acceptée, Seaver devra rester à l'écart des propriétés de l'entreprise de sa tante et aura l'interdiction d'entrer en contact avec ses employés et ses partenaires commerciaux.

Un véritable empire

Dans un message adressé mercredi au New York Times, Seaver a affirmé mener sa propre enquête sur la manière dont les affaires de la chanteuse étaient gérées au moment de son décès, rejetant toute accusation selon laquelle il serait «une sorte d'opposant à sa marque et à son héritage». Celui qui avait annoncé le décès de Dolly Parton dans une vidéo le mois dernier a été licencié la semaine dernière de ses fonctions de responsable de la sécurité des propriétés de la chanteuse, selon TMZ.

La mort de Dolly Parton à l'âge de 80 ans, après un bref combat contre le cancer, a provoqué une vive émotion aux Etats-Unis, Donald Trump ordonnant même de mettre les drapeaux en berne pour une semaine. En plus de sa très longue carrière musicale, jalonnée de nombreux tubes comme 9 to 5 et Jolene, Dolly Parton a bâti un véritable empire, avec notamment le parc à thème Dollywood dans son Tennessee natal, qui accueille près de quatre millions de visiteurs par an.

La fortune de la chanteuse est estimée à 450 millions de dollars selon le site spécialisé Forbes. Son mari, Carl Dean, était décédé l'an dernier et le couple n'avait pas d'enfants. (jzs/afp)