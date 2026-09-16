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Aux Etats-Unis, une Tesla finit emportée par des inondations.

Vidéo: watson

Il ne faut jamais défier une inondation, même en Tesla

Un conducteur de Tesla, qui roulait sous une pluie diluvienne, a continué sa route sur une portion de route submergée avant d’être emporté par les eaux.
16.09.2026, 16:1216.09.2026, 16:13

Aux Etats-Unis, de fortes pluies ont provoqué des crues soudaines dans la région de New Haven, dans le Connecticut. Selon les médias locaux, plusieurs véhicules ont dû être remorqués à la suite de ces inondations.

Un conducteur de Tesla, qui roulait sous une pluie diluvienne, a continué sa route sur une portion de route submergée avant d’être emporté par les eaux. La vidéo ci-dessus montre la voiture rouge s’enfoncer dans les eaux profondes avant d’être rapidement entraînée par le courant, tandis qu’un homme tente ensuite de la ramener en lieu sûr. Le conducteur a finalement été secouru par les autorités.

En cas d’inondation, rappelons que la règle d’or absolue est de limiter au maximum ses déplacements et d’éviter de s’engager sur une route immergée. Moins de 30 centimètres d’eau peuvent suffire à soulever ou emporter une voiture, tandis que seulement 15 à 20 centimètres peuvent noyer un moteur classique. En effet, sur de nombreuses voitures citadines, l'entrée d'air du moteur (la prise d'aspiration) est située relativement bas derrière la calandre ou le pare-chocs. L’eau ne doit jamais dépasser la moitié des roues (ou le niveau des seuils de portes). (sbo)

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