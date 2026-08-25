La chanteuse américaine Dolly Parton s'est éteinte à l'âge de 80 ans. Image: keystone

Dolly Parton, légende de la country, est décédée

La chanteuse américaine et interprète du titre Jolene, âgée de 80 ans, est morte, a annoncé sa famille ce mardi. Elle était malade depuis un certain temps.

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La légende américaine de la musique country Dolly Parton, interprète de Jolene ou de 9 to 5, est morte à 80 ans, a annoncé mardi sa famille dans une vidéo.

«Ma famille et moi avons partagé toute une vie de beaux souvenirs avec Dolly, mais vous aussi. Elle a toujours été présente sur votre télévision, votre tourne-disque, vos CD ou dans la playlist de votre téléphone, devenant ainsi un membre à part entière de votre famille», a déclaré son neveu dans une vidéo publiée sur le compte X de la star. Dolly Parton était malade depuis un certain temps.

Dolly Parton a «ouvert la voie à des générations de chanteurs, d'auteurs-compositeurs, de musiciens et de rêveurs issus de tous les horizons», a-t-il ajouté. La famille de la chanteuse n'a pas précisé la cause de son décès. Son mari, Carl Dean, qu'elle a rencontré à l'âge de 18 ans, est décédé l'année dernière.

Report de plusieurs concerts

En mai, la chanteuse américaine avait déjà annoncé le report de plusieurs concerts, évoquant des problèmes de santé. Dans une vidéo publiée sur Instagram, elle avait expliqué que sa convalescence était en bonne voie, mais qu'elle n'était pas encore prête à remonter sur scène.

De sa plume ont émergé quelque 3000 titres, dont des classiques I Will Always Love You (1974), une chanson reprise par Whitney Houston qui en fit un succès planétaire.

Au cours de ses 60 ans de carrière, la «reine de la country» aura sorti des dizaines d'albums, écoulé plus de 100 millions de disques et placé ses chansons en haut du palmarès country plus souvent qu'aucune autre chanteuse.

Chanter aux poules

Dolly Rebecca Parton naît le 19 janvier 1946 dans une cabane dans le comté de Sevier au fin fond du Tennessee, quatrième d'une fratrie pauvre de douze enfants.

Enfant, elle chante d'abord aux poules à l'extérieur de la bicoque familiale dans les montagnes des Appalaches puis, dès 13 ans, sur la scène mythique du Grand Ole Opry, à Nashville, dont l'émission de radio country est diffusée dans toute l'Amérique.

Dès le bac en poche, elle s'installe à Nashville et devient rapidement – et pour longtemps – une des figures les plus populaires de la scène musicale américaine. Excellente guitariste, elle a conquis les critiques grâce à sa tessiture de soprano, dont le vibrato s'éteint parfois en murmure blessé.

Entrepreneuse accomplie, Dolly Parton a aussi lancé maison d'édition, station de radio, restaurants, et encore un parfum, «Dolly», à 75 ans. Son immense popularité se mesure peut-être encore mieux qu'ailleurs à «Dollywood», le parc d'attractions à son nom qu'elle a ouvert en 1986 dans le Tennessee, près de là où elle a grandi. Il séduit plusieurs millions de visiteurs par an. (ag/afp/ats)