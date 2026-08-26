Dolly Parton s'est produite à Nashville, là où tout avait commencé, en 2022. Image: AP

D'une cabane au sommet d'Hollywood: la vie de Dolly Parton en images

La reine de la country s'est éteinte à l'âge de 80 ans. Retour en images sur le parcours romanesque de Dolly Parton.

Reto Heimann Suivez-moi

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C'est une figure majeure de la musique contemporaine qui s'en va. Dolly Parton s'est éteinte mardi des suites d'un court combat contre le cancer. Elle était âgée de 80 ans.

Parton laisse derrière elle un répertoire colossal – et un vide tout aussi immense au sein du show-business américain, dont elle a été l'un des piliers durant plus de six décennies. Retour sur sa vie en images.

Dolly Rebecca Parton Dean voit le jour le 19 janvier 1946 dans l'Etat du Tennessee, aux Etats-Unis. Grandissant dans une grande précarité auprès de ses onze frères et sœurs, elle passe son enfance dans une cabane d'une seule pièce, nichée dans les Smoky Mountains.

«La maison ne possédait ni eau courante ni électricité et les enfants devaient partager les couchages» https://www.lejournaldelamaison.fr/

Sur ce cliché, Parton est âgée de 13 ans.

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Le talent musical de la jeune Dolly ne tarde pas à éclore. Dès l'âge de 10 ans, elle se produit déjà dans des émissions de radio et de télévision locales. Adolescente, elle pousse la chansonnette sur la scène du mythique «Grand Ole Opry Show» à Nashville. Tout au long de sa carrière, elle reviendra fidèlement aux sources de son succès, comme ici lors d'un concert donné en 2019.

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En 1967, alors âgée de 23 ans, Dolly Parton sort son tout premier single. Le titre intègre d'emblée les classements country américains et se hisse jusqu'à la 24e position.

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La consécration internationale arrive au cours des années 1970. Les singles Jolene et I Will Always Love You deviennent des succès mondiaux. Ce dernier connaîtra d'ailleurs une seconde jeunesse planétaire dans les années 1980 grâce à la reprise de Whitney Houston.

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Elle décroche un autre tube incontournable en 1980 avec le titre 9 to 5. Le morceau s'accompagne d'un film pour le cinéma ainsi que d'une série télévisée éponyme, dans laquelle Parton tient l'un des rôles principaux aux côtés de Jane Fonda et Lily Tomlin. La chanson lui vaut une nomination à l'Oscar de la meilleure musique originale et lui permet de décrocher deux de ses onze Grammy Awards.

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Au total, la star aura remporté au cours de sa carrière onze Grammys et trois Emmys, tout en cumulant deux nominations aux Oscars, six aux Golden Globes et une aux Tony Awards. La photo suivante la montre lors de la quatrième cérémonie des American Music Awards en 1977.

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Dolly Parton sur scène en duo avec Kenny Rogers en septembre 1983, lors de l'émission télévisée «Live and in person» à Los Angeles.

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Dolly Parton a très tôt mis sa notoriété au service des autres. Le cliché la montre aux côtés de Raquel Welch, Diana Ross, Barbara Davis et Dana Hill lors d'un gala de bienfaisance en faveur des enfants atteints de diabète.

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A travers sa fondation, la Dollywood Foundation, Parton a permis à près d'un million d'enfants d'accéder aux livres et aux bibliothèques. Tout au long de son existence, elle s'est particulièrement investie pour les jeunes issus de milieux défavorisés, semblables à celui où elle a grandi. Elle confiait réaliser cet engagement en hommage à son père, qui n'avait jamais appris à lire ni à écrire.

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En 1984, elle inaugure son étoile sur le Hollywood Walk of Fame, le même jour que l'acteur Sylvester Stallone. La même année, le duo partage l'affiche de la comédie musicale romantique Rhinestone.

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Dolly Parton a également incarné un véritable sex-symbol. En 1978, elle fait la couverture du magazine Playboy, qui lui consacre un grand entretien. La chanteuse n'y pose toutefois pas dénudée.

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Au fil de sa carrière, Dolly Parton a sorti 243 singles et 49 albums studio, classant 25 titres au sommet des ventes et écoulant plus de 100 millions de disques à travers le monde. Jusqu'en janvier 2022, ses morceaux cumulaient plus de trois milliards d'écoutes en streaming. Ces accomplissements musicaux hors norme lui ont valu d'incalculables distinctions. Sur cette photo, elle reçoit le Willie Nelson Lifetime Achievement Award en 2016.

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Dolly Parton est également restée une icône pour les nouvelles générations d'artistes. Jusqu'à ses derniers instants, elle aura arpenté les scènes et multiplié les duos, apparaissant notamment aux côtés de la star de la pop Sabrina Carpenter dans le morceau et clip Please Please Please.

Sur Instagram, cette dernière écrivait à son sujet: «Oh Dolly! La seule chose que j'ai pu dire après notre toute première rencontre, c'est: "elle est réellement un ange descendu sur Terre".»