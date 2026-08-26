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D'une cabane à Hollywood: la vie de Dolly Parton en images

Dolly Parton performs the song &amp;quot;Hello God&amp;quot; with the help of a church choir at the Country Music Association Awards show on Wednesday, Nov. 6, 2002, in Nashville, Tenn. (AP Photo/M. S ...
Dolly Parton s'est produite à Nashville, là où tout avait commencé, en 2022.Image: AP

D'une cabane au sommet d'Hollywood: la vie de Dolly Parton en images

La reine de la country s'est éteinte à l'âge de 80 ans. Retour en images sur le parcours romanesque de Dolly Parton.
26.08.2026, 11:5926.08.2026, 11:59
Reto Heimann
Reto Heimann

C'est une figure majeure de la musique contemporaine qui s'en va. Dolly Parton s'est éteinte mardi des suites d'un court combat contre le cancer. Elle était âgée de 80 ans.

Parton laisse derrière elle un répertoire colossal – et un vide tout aussi immense au sein du show-business américain, dont elle a été l'un des piliers durant plus de six décennies. Retour sur sa vie en images.

Dolly Parton, légende de la country, est décédée
Dolly Parton, légende de la country, est décédée

Dolly Rebecca Parton Dean voit le jour le 19 janvier 1946 dans l'Etat du Tennessee, aux Etats-Unis. Grandissant dans une grande précarité auprès de ses onze frères et sœurs, elle passe son enfance dans une cabane d'une seule pièce, nichée dans les Smoky Mountains.

«La maison ne possédait ni eau courante ni électricité et les enfants devaient partager les couchages»
https://www.lejournaldelamaison.fr/

Sur ce cliché, Parton est âgée de 13 ans.

dolly parton, 13-jährig countrymusik country music musik tennessee 1959 https://dollyparton.com/life-and-career/music/puppy-love-single/5139
Image: dollyparton.com

Le talent musical de la jeune Dolly ne tarde pas à éclore. Dès l'âge de 10 ans, elle se produit déjà dans des émissions de radio et de télévision locales. Adolescente, elle pousse la chansonnette sur la scène du mythique «Grand Ole Opry Show» à Nashville. Tout au long de sa carrière, elle reviendra fidèlement aux sources de son succès, comme ici lors d'un concert donné en 2019.

Nashville, TN, USA September 22, 2019 Tourists take pictures at entrance of The Grand Ole Opry House, a world famous concert hall dedicated to honoring country music and its history. One billboard adv ...
Image: www.imago-images.de

En 1967, alors âgée de 23 ans, Dolly Parton sort son tout premier single. Le titre intègre d'emblée les classements country américains et se hisse jusqu'à la 24e position.

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Image: dollyparton.com

La consécration internationale arrive au cours des années 1970. Les singles Jolene et I Will Always Love You deviennent des succès mondiaux. Ce dernier connaîtra d'ailleurs une seconde jeunesse planétaire dans les années 1980 grâce à la reprise de Whitney Houston.

RECORD DATE NOT STATED Dolly Parton picture sleeve for her 1 country hit I Will Always Love You 1982 ** B.D.M. EDITORIAL USE ONLY PUBLICATIONxINxGERxAUTxSUIxONLY Copyright: x
Image: www.imago-images.de

Elle décroche un autre tube incontournable en 1980 avec le titre 9 to 5. Le morceau s'accompagne d'un film pour le cinéma ainsi que d'une série télévisée éponyme, dans laquelle Parton tient l'un des rôles principaux aux côtés de Jane Fonda et Lily Tomlin. La chanson lui vaut une nomination à l'Oscar de la meilleure musique originale et lui permet de décrocher deux de ses onze Grammy Awards.

Jan. 31, 2006 - NINE TO FIVE.TV-FILM STILL. JANE FONDA LILY TOMLIN DOLLY PARTON PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMAg49_ 20060131_baf_g49_013 Copyright: xGlobexPhotosx
Image: imago stock&people

Au total, la star aura remporté au cours de sa carrière onze Grammys et trois Emmys, tout en cumulant deux nominations aux Oscars, six aux Golden Globes et une aux Tony Awards. La photo suivante la montre lors de la quatrième cérémonie des American Music Awards en 1977.

Les célébrités pleurent la mort de Dolly Parton
Les célébrités pleurent la mort de Dolly Parton
ARCHIVE Aug. 7, 2003 - DOLLY PARTON.4TH AMERICAN MUSIC AWARDS. NATE CUTLER/ Copyright: xNatexCutlerx
Image: www.imago-images.de

Dolly Parton sur scène en duo avec Kenny Rogers en septembre 1983, lors de l'émission télévisée «Live and in person» à Los Angeles.

In this Sept. 27, 1983 photo, Country Music singers Dolly Parton and Kenny Rogers rehearse a song for their appearance on the TV show &amp;quot;Live... And in Person&amp;quot; in Los Angeles. Rogers, ...
Image: AP

Dolly Parton a très tôt mis sa notoriété au service des autres. Le cliché la montre aux côtés de Raquel Welch, Diana Ross, Barbara Davis et Dana Hill lors d'un gala de bienfaisance en faveur des enfants atteints de diabète.

RECORD DATE NOT STATED Raquel Welch, Dolly Parton, Diana Ross, Barbara Davis and Dana Hill at the Carousel Ball for the Children s Diabetes Foundation October 8, 1983 ** B.D.M. EDITORIAL USE ONLY PUBL ...
Image: www.imago-images.de

A travers sa fondation, la Dollywood Foundation, Parton a permis à près d'un million d'enfants d'accéder aux livres et aux bibliothèques. Tout au long de son existence, elle s'est particulièrement investie pour les jeunes issus de milieux défavorisés, semblables à celui où elle a grandi. Elle confiait réaliser cet engagement en hommage à son père, qui n'avait jamais appris à lire ni à écrire.

FILE - Dolly Parton, Gov. Bill Haslam, left, and former Gov. Phil Bredesen, right, arrive at the Capitol in Nashville, Tenn., for the 10th anniversary of the Governor&amp;#039;s Books from Birth Found ...
Image: AP

En 1984, elle inaugure son étoile sur le Hollywood Walk of Fame, le même jour que l'acteur Sylvester Stallone. La même année, le duo partage l'affiche de la comédie musicale romantique Rhinestone.

DOLLY PARTON Sylvester Stallone.c0242.Supplied by Photos, inc. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMAg49 Dolly Parton Sylvester Stallone supplied by Photos INC PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY ZUMAg ...
Image: imago stock&people

Dolly Parton a également incarné un véritable sex-symbol. En 1978, elle fait la couverture du magazine Playboy, qui lui consacre un grand entretien. La chanteuse n'y pose toutefois pas dénudée.

Dolly Parton Playboy Cover Oct 01, 1978 Los Angeles, CA, USA Singer DOLLY PARTON was featured on the October 1978 cover of Playboy magazine.. Copyright: xHarryxLangdon/Playboyx
Image: www.imago-images.de

Au fil de sa carrière, Dolly Parton a sorti 243 singles et 49 albums studio, classant 25 titres au sommet des ventes et écoulant plus de 100 millions de disques à travers le monde. Jusqu'en janvier 2022, ses morceaux cumulaient plus de trois milliards d'écoutes en streaming. Ces accomplissements musicaux hors norme lui ont valu d'incalculables distinctions. Sur cette photo, elle reçoit le Willie Nelson Lifetime Achievement Award en 2016.

Dolly Parton poses in the press room with the Willie Nelson Lifetime Achievement Award during the 50th annual CMA Awards at the Bridgestone Arena on Wednesday, Nov. 2, 2016, in Nashville, Tenn. (Photo ...
Image: AP Invision

Dolly Parton est également restée une icône pour les nouvelles générations d'artistes. Jusqu'à ses derniers instants, elle aura arpenté les scènes et multiplié les duos, apparaissant notamment aux côtés de la star de la pop Sabrina Carpenter dans le morceau et clip Please Please Please.

Pour le plaisir:

Vidéo: YouTube/SabrinaCarpenterVEVO

Sur Instagram, cette dernière écrivait à son sujet: «Oh Dolly! La seule chose que j'ai pu dire après notre toute première rencontre, c'est: "elle est réellement un ange descendu sur Terre".»

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