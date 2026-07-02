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L'acteur Danny Glover est atteint d'Alzheimer

epa10019139 US actor Danny Glover poses during the opening ceremony of the 61st Monte-Carlo Television Festival in Monaco, 17 June 2022. EPA/SEBASTIEN NOGIER
Danny Glover a expliqué lutter contre la maladie depuis plusieurs années.Image: EPA

L'acteur Danny Glover est atteint d'Alzheimer

La star a annoncé la nouvelle sur la chaîne NBC. La maladie a affecté son élocution et ralenti ses mouvements.
02.07.2026, 06:1302.07.2026, 06:13

La star de L'Arme fatale Danny Glover a révélé mercredi être atteint de la maladie d'Alzheimer, une affection incurable contre laquelle il peut compter sur le soutien de sa famille. L'acteur, partenaire de Mel Gibson dans les quatre volets de la franchise policière déjantée, a expliqué sur la chaîne NBC lutter contre la maladie depuis plusieurs années.

«Je peux vivre avec, dans une certaine mesure», a estimé le comédien, qui a également joué dans des succès comme La Couleur pourpre et Mandela.

«Je suis sûr qu'à mesure qu'elle progresse, les choses vont être différentes et changer»

Cette maladie neurodégénérative a affecté son élocution et ralenti ses mouvements, mais il a affirmé que sa famille l'aidait. «Ils sont là pour moi», a-t-il insisté.

Plusieurs rôles marquants

Danny Glover, qui a reçu un Oscar d'honneur en 2022 pour saluer son action humanitaire, est un acteur prolifique à la carrière très diversifiée. Ses rôles marquants au cinéma vont d'un policier corrompu dans le thriller de Harrison Ford Witness, au registre comique dans l'excentrique La Famille Tenenbaum de Wes Anderson.

Sa carrière à la télévision a également été bien remplie, avec des rôles récurrents dans des séries comme Urgences et Capitaine Furillo.

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La maladie d'Alzheimer est une forme incurable de démence qui affecte la mémoire, la pensée et le comportement, et qui s'aggrave progressivement, selon l'Alzheimer's Association. Elle touche généralement les personnes de 65 ans et plus.

Les personnes chez qui la maladie est diagnostiquée vivent en moyenne de quatre à huit ans après le diagnostic, même si certaines vivent bien plus longtemps. (jzs/ats/afp)

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