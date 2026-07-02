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Le prochain James Bond ne sera pas une star

Les acteurs Jacob Elordi et Callum Turner figurent parmi les favoris pressentis pour incarner 007.
Les acteurs Jacob Elordi et Callum Turner figurent parmi les favoris pour incarner 007.Image: watson

Le prochain James Bond risque de vous surprendre

Alors que les médias et les rumeurs s’évertuent depuis des années à placer des acteurs en tête de liste, la directrice de casting historique de la franchise James Bond a tranché.
02.07.2026, 05:3402.07.2026, 05:34
Sainath Bovay
Sainath Bovay

On donnait Jacob Elordi, Aaron Taylor-Johnson, Paul Mescal ou encore Callum Turner parmi les acteurs les plus pressentis pour incarner le célèbre agent secret au service de Sa Majesté. Aux prémices de sa production, ce 26ᵉ volet de la franchise sera réalisé par Denis Villeneuve, actuellement à l’œuvre sur le troisième chapitre de son adaptation de Dune.

A propos de Callum Turner:

«Il l'ébruite partout»: L'identité du prochain James Bond aurait fuité

Mais qui succédera donc à Daniel Craig? La question est sur toutes les lèvres des cinéphiles, d’autant plus que, au train où vont les choses, on n’aura jamais autant attendu entre deux opus de la saga, Mourir peut attendre étant sorti il y a maintenant cinq ans. Amazon, qui possède désormais les droits de la franchise, a confirmé en mai dernier que le processus de casting pour trouver le nouvel interprète de James Bond était officiellement lancé.

La directrice de casting historique de la franchise, Debbie McWilliams, s’est exprimée au sujet du nouvel interprète de James Bond. Elle a travaillé sur les films de la saga pendant 40 ans, depuis Rien que pour vos yeux en 1981 jusqu’à Mourir peut attendre. On lui doit notamment la présence à l’écran de Timothy Dalton, Pierce Brosnan et Daniel Craig.

Rachel McWilliams lors d&#039;un dîner des BAFTA en février 2026
Debbie McWilliams lors du dîner des BAFTA en février 2026Image: Getty

Si Debbie McWilliams a pris sa retraite avant le rachat de la franchise par Amazon, il est fort probable que son expertise soit passée entre les mains de la nouvelle directrice de casting, Nina Gold. Celle-ci est également célèbre dans l’industrie, puisqu’on lui doit la découverte des acteurs de Game of Thrones et de The Crown.

Agée aujourd'hui de 74 ans, l'ancienne directrice de casting est catégorique quant aux noms qui circulent: «Je ne veux voir aucun d'eux dans le rôle de James Bond». Interviewée par le journal britannique The Independent, la casteuse historique donne son avis:

«Il est absolument essentiel que Bond conserve une part de mystère. Je ne veux voir aucun des différents personnages dans le rôle de Bond, car nous en savons déjà beaucoup trop sur eux. Nous voulons en savoir le moins possible sur leur vie privée, car c'est la nature même d'un espion. Nous n'avons pas besoin de savoir où il fait ses courses, qui sont ses parents, ni où il habite. Nous ne voulons jamais le voir chez lui. Et un élément vital de tout cela, c'est sa fonction. Il a un permis de tuer, et nous devons croire qu'il en est capable. Sinon, nous perdons le public.»
«Je veux voir quelqu’un de totalement inattendu»
Debbie McWilliams The Independent

Et s’il avait déjà été trouvé?

Depuis le rachat de la franchise par Amazon, le géant de l’industrie s’est distingué avec le jeu vidéo 007: First Light, développé par IO Interactive (les créateurs de Hitman). Le jeu est centré sur un Bond dans la vingtaine, avant qu’il n’obtienne son statut de double zéro. Un projet extrêmement pris au sérieux par les ayants droit, capitalisant sur un scénario profond, une réalisation ambitieuse et un respect absolu de l’identité de la franchise, incluant notamment le générique mythique produit pour l'occasion par Lana Del Rey et le compositeur David Arnold.

Notre test du jeu:

James Bond est de retour et c'est aussi bien qu'au cinéma

Et pour ce jeu vidéo au succès colossal, la directrice Nina Gold a choisi Patrick Gibson, acteur irlandais de 29 ans, pour être le visage de l'agent 007 dans le tout premier projet officiel d’Amazon MGM. Et si c’était ce qui avait été choisi par la directrice de casting la plus influente de l’industrie?

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