Après quatre ans de pause musicale relative, Harry Styles est de retour sur le devant de la scène. getty/watson

Le succès d'Harry Styles provoque de l'amertume: «Aucune loyauté»

Alors qu'Harry Styles vient tout juste de sortir de sa pause musicale de près de quatre ans, avec un nouveau single et une tournée 2026 dont les billets s'arrachent à prix d'or, le succès planétaire de l'ancien membre du boysband britannique One Direction susciterait jalousie et rancœur.

Vous pensiez peut-être qu'après son record au marathon de Berlin l'automne dernier, Harry Styles avait abandonné la musique pour se consacrer à une carrière de sportif d'élite? Que nenni. Le chanteur britannique est de retour en fanfare et s'apprête à conquérir le monde à nouveau en 2026.

Après la sortie d'un nouveau single, Aperture, vendredi dernier, qui laisse augurer d'un quatrième futur album le 6 mars, la semaine a également été rythmée par la prévente des billets pour sa tournée. Une tournée baptisée «Together, Together» au format limité, qui se cantonnera à sept villes, dont Londres, New York, mais aussi Amsterdam, São Paulo, Mexico, Melbourne et Sydney. Elle devrait compter 50 dates en tout.



Si la nouvelle a évidemment ravi ses fans, certains ont été encore plus émus par les tarifs des tickets (le billet VIP le plus cher, à New York, grimpe à 1280 francs suisses). Les places assises pour la partie londonienne varient de 46 francs à 492 francs, tandis que les prix pour les places debout varient de 152 francs à 294 francs.

«Je suis une immense fan d'Harry Styles, mais nous devons avoir une discussion sérieuse sur les prix absurdes que certains artistes pratiquent actuellement pour leurs billets» Un internaute, sur X

Une source a glissé à ABC News que la tournée avait enregistré 11,5 millions d'inscriptions en prévente, ce qui représente le plus grand volume jamais atteint pour une prévente d'artiste. Face à la forte demande, Harry a notamment ajouté des dates supplémentaires au stade de Wembley à Londres.

Après la séparation des One Direction, Harry a immédiatement rebondi en signant un contrat important avec Columbia Records. Getty Images Europe

Jalousie de Zayn

Si cette ruée atteste du succès incontestable rencontré par le chanteur formé sur les bancs d'X-Factor au sein du boybands One Direction, tout le monde ne semble pas se réjouir de sa félicité.

A commencer par un certain Zayn Malik, autre membre du groupe séparé depuis 2016, lui-même actuellement en tournée solo. Lors de son spectacle à Las Vegas mercredi, le chanteur a, semble-t-il, lancé une petite pique subtile à son ancien collègue. «Je tiens à vous remercier chaleureusement, chacun d'entre vous, d'être présents ce soir», a-t-il déclaré au public dans un extrait vidéo devenu viral.

Zayn Malik a été le premier à quitter le groupe pour se consacrer à sa carrière solo, en 2015. image: instagram

«Vous auriez pu être n'importe où, mais vous avez décidé de passer la nuit avec moi», avant d'ajouter en plaisantant: «J'espère que les billets n'étaient pas trop chers.»

«Je dis ça comme ça», a conclu Zayn, avec un sourire en coin.



Il n'en fallait pas plus pour que Page Six y mette son grain de sel, et se précipite pour faire réagir un «responsable de l'industrie du disque» anonyme. «Il est jaloux», a lancé la source, au sujet de Zayn, ajoutant que la demande pour ses concerts était «tout simplement inexistante».

Compétition avec Louis

Si cette affirmation est un peu fort de café, il semblerait toutefois que ce ne soit pas le seul ancien membre du groupe à devoir composer avec la popularité écrasante d'Harry Styles. Son ancien meilleur ami et, pour certains fans, «amant», Louis Tomlinson, a également dû mal à se faire la part du lion.

Après un premier album studio, Walls, en 2020, qui a suscité un enthousiasme modéré chez les critiques, son second album, Faith in the Future, a échoué à atteindre les sommets des charts. C'est peu dire donc que le chanteur de 34 ans misait beaucoup sur son troisième album solo.

A compter de 2023, rappelle le Daily Mail, Louis a donc fait la navette entre le Costa Rica et Los Angeles avec une équipe de plus de huit auteurs-compositeurs et sa nouvelle petite amie pour s'atteler à la réalisation d'un album qui lui permettrait enfin d'«être l'artiste que j'ai toujours voulu être». En bref: un musicien confirmé qui n'est plus défini par son passé au sein des One Direction.

Louis, 34 ans, a été le plus touché par la séparation du groupe. Image: NBCUniversal

Dans une interview la semaine dernière magazine Billboard, Louis s'est toutefois montré bon joueur envers son ancien partenaire: «J'ai toujours su qu'Harry allait accomplir ce qu'il a accompli – je suis sûr qu'il a dépassé ses propres attentes en conquérant le monde, mais nous savions qu'il avait tout ce qu'il fallait pour être un grand artiste. Et Niall, j'avais aussi un bon pressentiment – il est irlandais, il est adorable, tout le monde l'adore.»

«En général, il y a une ou deux personnes d'un groupe qui réussissent vraiment, mais pas beaucoup plus» Louis, au magazine Billboard

Sa théorie s'est vue confirmée vendredi dernier. Le jour même où Louis sortait son troisième album, intitulé How Did I Get Here?, Harry Styles dévoilait un nouveau single. Un single qui, comme prévu, a fait le buzz et occulté l'oeuvre de son ancien camarade.

Cette malheureuse coïncidence de timing aurait profondément déçu son ancien acolyte: «Il était primordial pour Louis de continuer à composer sa propre musique et, une fois de plus, son nom est associé à celui de Harry. C'est décevant pour lui», souligne une source du Mail.

En public, Louis s'est contenté de lancer un appel personnel à ses fans sur X: «J’aurai besoin de votre aide ces prochains jours pour me faire entendre. Il est temps de donner à cet album la visibilité qu’il mérite!»

Si de nombreux fans affirment qu'il ne s'agit pas d'une attaque contre Harry, une «source proche du dossier» a lâché au Daily Mail: «Ils ne sont pas amis», m'a confié une source proche du dossier. «Certes, ils resteront à jamais liés par le groupe et tout ce qui s'est passé, mais tout cela appartient au passé.»

«Harry n'a aucune loyauté envers Louis en ce moment, et on peut dire sans se tromper que la sortie de cette chanson a vraiment énervé Louis» Une source proche du dossier, au Daily Mail

Depuis la séparation officielle de One Direction en janvier 2016, dix mois après le départ de Zayn, les membres du groupe ne se sont retrouvés dans la même pièce qu'à deux reprises. La première rencontre a eu lieu en novembre 2016, au décès de la mère de Louis Tomlinson des suites d'une leucémie.

La suivante a eu lieu aux funérailles de Liam Payne en novembre 2024, après la mort du chanteur à l'âge de 31 ans suite à une chute d'un balcon à Buenos Aires, en Argentine.

Plus récemment, lorsque le comité des Brit Awards a demandé aux anciens membres du boysband de se réunir lors d'une cérémonie d'hommage l'an dernier, la réponse a encore été un non catégorique.



Si même la disparition d'un membre très apprécié du groupe ne suffit pas à apaiser les anciennes rancunes entre ses membres, difficile de savoir ce qui y parviendra.(mbr)