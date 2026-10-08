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Anne Carson reçoit le prix Nobel de littérature

Anne Carson a reçu le prix Nobel de littérature.
Anne Carson est une poétesse originaire de Toronto. Elle a révélé être atteinte de la maladie de Parkinson. Image: Nobel Prize

Une autrice canadienne reçoit le prix Nobel de littérature

Anne Carson vient de recevoir le prix Nobel de littérature. La poétesse était annoncée dans les favorites.
08.10.2026, 13:1508.10.2026, 13:48

Le prix Nobel de littérature 2026 a été attribué jeudi à la poète canadienne Anne Carson, 76 ans, a annoncé l'Académie suédoise. Le jury salue une œuvre «audacieuse et inventive», qui renouvelle les formes de la littérature contemporaine.

L'autrice a été distinguée pour sa manière singulière de puiser dans la tradition classique, avec laquelle elle entretient un «dialogue ludique», selon Ingrid Carlberg, secrétaire permanente de l'Académie suédoise.

L'Académie a pu joindre la lauréate en Islande, où elle se trouvait au moment de l'annonce. Anne Carson était alors, selon ses propres mots, en train «d'écouter le vent».

Frère mystérieusement disparu

Elle est notamment connue pour «Nox», œuvre publiée en 2010 en mémoire de son frère Michael, mystérieusement disparu avant de mourir au Danemark en 2000, rappelle l'Académie suédoise. Le livre, qui mêle textes, photographies et fragments, se déplie en accordéon sur une longue feuille continue de plusieurs mètres.

L'an dernier, l'auteur hongrois László Krasznahorkai avait remporté la prestigieuse récompense pour son œuvre dystopique et mélancolique. Anne Carson lui succède dans un palmarès historiquement dominé par les hommes et les lettres occidentales.

Le Nobel de littérature échappe à la Suisse
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Peu de femmes primées

Depuis sa création, 19 femmes seulement figurent parmi les 123 lauréats du Nobel de littérature. Les auteurs écrivant dans des langues asiatiques ou moyen-orientales restent minoritaires et aucune langue africaine n'est représentée.

Le Nobel est assorti d'un diplôme, d'une médaille et d'un chèque de 12 millions de couronnes suédoises, soit un peu plus d'un million d'euros. Les prix sont traditionnellement remis le 10 décembre, date anniversaire de la mort d'Alfred Nobel. (sda/ats/afp)

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