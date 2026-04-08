L'Eglise catholique récompense les donations par des rencontres avec Léon XIV. Image: Shutterstock

Serrer la main du pape? C'est 500 000 francs

Pour financer la prochaine visite papale, l’Eglise mise sur de généreux sponsors. Si vous voulez un moment privilégié avec le souverain pontife, commencez tout de suite à économiser.

Manuel Meyer, Madrid / ch media

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Début juin, le pape Léon XIV se rendra en Espagne. Ceux qui souhaitent rencontrer personnellement le chef de l’Eglise catholique peuvent, en quelque sorte, acheter ce privilège. Mais poignée de main et échange avec le souverain pontife ont un coût: entre 500 000 et 1 million d’euros. En prime, des places VIP lors des évènements du voyage.

Pour les budgets plus «modestes», une donation comprise entre 250 000 et 500 000 euros permet au moins de participer à une audience de groupe. Nous avons pu consulter les listes de prix utilisées par la Conférence épiscopale espagnole pour attirer des sponsors et financer ce déplacement papal.



Un porte-parole du comité d’organisation s'explique:

«La recherche de grands donateurs n’a rien d’inhabituel pour ces voyages à l’étranger, particulièrement coûteux»

Le coût total de cette visite d’environ une semaine en Espagne est estimé entre 15 et 30 millions d’euros.

Dans cette optique, le comité a adressé à des entreprises, fondations et particuliers fortunés un système de sponsoring en cinq niveaux: «grands donateurs» (dès 500 000 euros), «donateurs» (dès 250 000 euros) et trois catégories inférieures de «sponsors».

Les plus généreuses entreprises bénéficient, en plus des audiences et des places VIP, d’une rencontre de travail au Vatican. Leur logo sera également affiché sur les sites officiels du voyage papal. Les petits donateurs (jusqu’à 1000 euros) reçoivent un certificat.

Un demi-milliard de spectateurs

Pour attirer surtout les grands mécènes, l’Eglise met en avant une vitrine médiatique mondiale. Selon le dossier, plus de 1,5 million de visiteurs sont attendus sur place. A l’échelle internationale, environ 500 millions de personnes devraient suivre la visite de Léon XIV en direct à la télévision.

A cela s’ajoute une forte visibilité sur les réseaux sociaux, avec la promesse d’associer les entreprises à des valeurs telles que «paix et solidarité», peut-on lire dans le document marketing des évêques espagnols.

Le voyage conduira le pape à Madrid, Barcelone ainsi que sur les îles de Gran Canaria et de Tenerife. Dans l’archipel, il entend se confronter à la réalité du drame migratoire. Situées au large de l’Afrique de l’Ouest, les Canaries voient affluer chaque année des centaines d’embarcations de migrants. Des milliers de personnes y perdent la vie, sur l’une des routes migratoires les plus meurtrières au monde, longue de plus de 1000 kilomètres à travers l’Atlantique.

A Barcelone, le pape Léon XIV inaugurera officiellement la tour de Jésus de la Sagrada Familia, à l’occasion du centième anniversaire de la mort de l’architecte Antonio Gaudí. Culminant à 172,5 mètres, elle deviendra le clocher d’église le plus haut du monde. (adapt. tam)