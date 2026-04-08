Ces arnaques exploitent vos photos de vacances

Vos selfies à l’aéroport peuvent vous coûter cher

Vous êtes en vacances et un inconnu annule votre vol retour. Et si un simple selfie pris à l’aéroport avait facilité cette fraude?

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Les vacances comptent parmi les meilleurs moments de l’année, et beaucoup souhaitent partager leur bonheur avec leurs proches. A l’ère des réseaux sociaux, il est devenu courant de publier un selfie d’adieu depuis l’aéroport ou de photographier ses billets d’avion avant de les poster en ligne. Mais cela peut s’avérer dangereux, comme le met en garde Adrianus Warmenhoven de NordVPN dans le quotidien britannique The Sun.

L’expert en cybersécurité explique:

«Même si seul le code-barres de la carte d’embarquement ou du billet est visible, des pirates peuvent le scanner et accéder à des informations telles que le nom complet du voyageur, le numéro de réservation, le profil personnel du passager et ses coordonnées.»

Selon lui, ces données peuvent ensuite être exploitées par des fraudeurs pour gâcher les vacances de la victime. Le vol retour peut être annulé ou de l’argent prélevé sur la carte de débit. «Dans le pire des cas, l’identité pourrait être usurpée», avertit-il.

Mais ce n’est pas le seul risque non plus. Publier des photos de vacances révèle aussi que l’on n’est pas chez soi. C’est le moyen le plus simple pour des cambrioleurs de planifier une intrusion au moment opportun. «Ne laissez pas vos abonnés savoir que votre maison est vide. Les photos de vacances devraient toujours être publiées après le retour», conseille Adrianus Warmenhoven.

Vérifier les paramètres de ses réseaux sociaux

Ceux qui tiennent absolument à publier leurs photos en temps réel devraient vérifier les paramètres de confidentialité de leurs comptes et ne partager leurs images qu’avec leurs amis ou abonnés. Les publications indiquant précisément l’endroit où l’on se trouve sont à éviter, tout comme les photos de passeport, de billets ou de tout document de voyage.

Enfin, la prudence est également de mise lorsque des vacanciers publient du contenu en ligne depuis l’étranger en utilisant des réseaux Wi-Fi non sécurisés dans des cafés, des commerces ou des hôtels:

«Lors de la connexion à ces réseaux, il faut être particulièrement vigilant, car ils peuvent être facilement surveillés. Des pirates peuvent se faire passer pour des points d’accès Wi-Fi ou utiliser des logiciels spécifiques pour voler des données sur des réseaux non protégés.» Adrianus Warmenhoven, NordVPN

Son conseil: utiliser uniquement des réseaux sécurisés ou installer un VPN. (dom / trad. hun)