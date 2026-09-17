Peter Max lors de la 45ᵉ cérémonie annuelle des Grammy Awards. Image: FilmMagic, Inc

Des Beatles à Taylor Swift, Peter Max est mort à 88 ans

L’artiste américain Peter Max est mort à 88 ans. Son univers psychédélique a accompagné plusieurs générations, des Beatles à MTV et Taylor Swift.

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Il était à l'origine de la mythique pochette de l'album «Yellow Submarine» des Beatles, avait peint la Statue de la Liberté, Taylor Swift et plusieurs présidents des Etats-Unis : l'Américain Peter Max, figure de l'art psychédélique, est mort à 88 ans.

«Nous nous souviendrons de son extraordinaire créativité, sa chaleur, sa curiosité et sa manière de voir partout le beau et le possible», a déclaré son fils, Adam Max, en annonçant son décès dans un communiqué à la chaîne ABC News.

L'illustrateur et graphiste américain Peter Max dévoile sa série de portraits de Paul McCartney au Peter Max Studio, le 18 juin 2012, à New York. Getty Images North America

«Son oeuvre était devenue partie intégrante de la culture américaine mais c'est l'homme derrière elle, le père que nous avons connu et aimé, qui nous manquera le plus», a-t-il ajouté.

Peter Max souffrait depuis longtemps de démence et il est décédé à l'hôpital, a précisé Adam Max au New York Times.

Né Peter Max Finkelstein en 1937 à Berlin, l'artiste avait été contraint avec sa famille juive allemande de fuir les persécutions nazies.

D'abord réfugié en Chine, il avait migré successivement après-guerre en Israël, à Paris puis aux Etats-Unis, où il s'était installé à New York en 1953 à l'âge de 16 ans.

«Yeux arc-en-ciel»

Après des études à la prestigieuse School of Visual Arts et au Pratt Institute, il s'était lancé dans une carrière de graphiste et avait ouvert son propre studio de design.



«Je vois tout avec des yeux arc-en-ciel», confia un jour Peter Max à ABC.



Il était devenu dans les années 1960 un artiste dont les compositions aux couleurs vives, inspirées du psychédélisme, avaient été diffusées via toute une gamme de produits : affiches, collages, lithographies, sérigraphies...

Peter Max chez lui, le 10 octobre 1967, à New York, dans l'État de New York. Image: Archive Photos

Par la suite, il avait notamment créé le premier logo de la chaîne musicale MTV dans les années 1980, et avait été retenu comme «artiste officiel» du Mondial-1994 de foot aux Etats-Unis.



Dans son oeuvre prolifique figurent des représentations iconiques de la Statue de la Liberté, ses portraits des Beatles, de Jimi Hendrix ou de présidents américains, de John Fitzgerald Kennedy à Barack Obama en passant par Ronald Reagan et Bill Clinton.

«Welcome to America»

A mille lieues des années Trump, il avait créé dans les années 70 à la demande des autorités américaines des fresques murales de bienvenue «Welcome to America» déployées aux postes-frontières des Etats-Unis avec le Canada et le Mexique.

Plus récemment, Peter Max avait peint la chanteuse Taylor Swift au début de sa carrière.

L'artiste a largement décliné son oeuvre au plan commercial, sur le fuselage d'avions, la proue d'un navire de croisière, des rideaux de douche ou des pendules conçues sur commande pour General Electric.

A la fin des années 90, Peter Max avait aussi eu maille à partir avec la justice américaine, qui l'accusait d'avoir dissimulé au fisc plus 700 000 dollars de revenus tirés de la vente de ses oeuvres.

L'artiste, qui avait plaidé coupable, avait été condamné à deux mois de prison, 30 000 dollars d'amende et 800 heures de travaux d'intérêt général à enseigner l'art dans des écoles d'Harlem. (jah/ats)