assez ensoleillé18°
DE | FR
burger
International
Société

Mort à 88 ans de Peter Max, figure de l'art psychédélique

Peter Max during The 45th Annual GRAMMY Awards - Arrivals at Madison Square Garden in New York, NY, United States. (Photo by Jeff Kravitz/FilmMagic, Inc)
Peter Max lors de la 45ᵉ cérémonie annuelle des Grammy Awards.Image: FilmMagic, Inc

Des Beatles à Taylor Swift, Peter Max est mort à 88 ans

L’artiste américain Peter Max est mort à 88 ans. Son univers psychédélique a accompagné plusieurs générations, des Beatles à MTV et Taylor Swift.
17.09.2026, 12:3917.09.2026, 12:39

Il était à l'origine de la mythique pochette de l'album «Yellow Submarine» des Beatles, avait peint la Statue de la Liberté, Taylor Swift et plusieurs présidents des Etats-Unis : l'Américain Peter Max, figure de l'art psychédélique, est mort à 88 ans.

«Nous nous souviendrons de son extraordinaire créativité, sa chaleur, sa curiosité et sa manière de voir partout le beau et le possible», a déclaré son fils, Adam Max, en annonçant son décès dans un communiqué à la chaîne ABC News.

NEW YORK, NY - JUNE 18: American Illustrator and graphic artist Peter Max unveils his Paul McCartney Portrait Series at the Peter Max Studio on June 18, 2012 in New York City. (Photo by Simon Russell/ ...
L'illustrateur et graphiste américain Peter Max dévoile sa série de portraits de Paul McCartney au Peter Max Studio, le 18 juin 2012, à New York.Getty Images North America

«Son oeuvre était devenue partie intégrante de la culture américaine mais c'est l'homme derrière elle, le père que nous avons connu et aimé, qui nous manquera le plus», a-t-il ajouté.

Peter Max souffrait depuis longtemps de démence et il est décédé à l'hôpital, a précisé Adam Max au New York Times.

Né Peter Max Finkelstein en 1937 à Berlin, l'artiste avait été contraint avec sa famille juive allemande de fuir les persécutions nazies.

D'abord réfugié en Chine, il avait migré successivement après-guerre en Israël, à Paris puis aux Etats-Unis, où il s'était installé à New York en 1953 à l'âge de 16 ans.

«Yeux arc-en-ciel»

Après des études à la prestigieuse School of Visual Arts et au Pratt Institute, il s'était lancé dans une carrière de graphiste et avait ouvert son propre studio de design.

«Je vois tout avec des yeux arc-en-ciel», confia un jour Peter Max à ABC.

Il était devenu dans les années 1960 un artiste dont les compositions aux couleurs vives, inspirées du psychédélisme, avaient été diffusées via toute une gamme de produits : affiches, collages, lithographies, sérigraphies...

NEW YORK, NY - OCTOBER 10: Peter Max at home on October 10, 1967 in New York, New York. (Photo by Santi Visalli/Getty Images)
Peter Max chez lui, le 10 octobre 1967, à New York, dans l'État de New York.Image: Archive Photos

Par la suite, il avait notamment créé le premier logo de la chaîne musicale MTV dans les années 1980, et avait été retenu comme «artiste officiel» du Mondial-1994 de foot aux Etats-Unis.

Dans son oeuvre prolifique figurent des représentations iconiques de la Statue de la Liberté, ses portraits des Beatles, de Jimi Hendrix ou de présidents américains, de John Fitzgerald Kennedy à Barack Obama en passant par Ronald Reagan et Bill Clinton.

«Welcome to America»

A mille lieues des années Trump, il avait créé dans les années 70 à la demande des autorités américaines des fresques murales de bienvenue «Welcome to America» déployées aux postes-frontières des Etats-Unis avec le Canada et le Mexique.

Plus récemment, Peter Max avait peint la chanteuse Taylor Swift au début de sa carrière.

L'artiste a largement décliné son oeuvre au plan commercial, sur le fuselage d'avions, la proue d'un navire de croisière, des rideaux de douche ou des pendules conçues sur commande pour General Electric.

A la fin des années 90, Peter Max avait aussi eu maille à partir avec la justice américaine, qui l'accusait d'avoir dissimulé au fisc plus 700 000 dollars de revenus tirés de la vente de ses oeuvres.

L'artiste, qui avait plaidé coupable, avait été condamné à deux mois de prison, 30 000 dollars d'amende et 800 heures de travaux d'intérêt général à enseigner l'art dans des écoles d'Harlem. (jah/ats)

L'actu internationale jour et nuit
Il a un plan pour faire vaciller Poutine le 20 septembre à midi
1
Il a un plan pour faire vaciller Poutine le 20 septembre à midi
de Anna KORKMAN, finlande
Pourquoi Trump a promis un bon gros chèque à tous les Américains
10
Pourquoi Trump a promis un bon gros chèque à tous les Américains
Paris: le ticket de transport en carton va disparaître
Paris: le ticket de transport en carton va disparaître
Netanyahou redoute cet homme
Netanyahou redoute cet homme
de Pierre Heumann, Tel Aviv
Thèmes
Le plafond d'un Boeing 737 s'effondre: peur panique à bord
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires.
Opération anti-LGBT+ en Turquie: 62 personnes incarcérées
La Turquie connaît actuellement une vague d'arrestations au sein de la communauté LGBT+. Plus de 60 personnes ont été incarcérées ce lundi.
Soixante-deux personnes ont été placées en détention provisoire depuis lundi en Turquie, a-t-on appris de différentes sources. Vingt-neuf autres doivent comparaître mercredi à Istanbul.
L’article