Arnaud Denis avait créé le collectif Victimes françaises des prothèses de hernie. Image: Facebook

L'acteur français Arnaud Denis s'est fait euthanasier

En état d'invalidité sévère après la pose d'un implant anti-hernie, le comédien a décidé de mettre fin à ses souffrances en Belgique. Il avait 43 ans.

Plus de «International»

Le comédien Arnaud Denis, en état d'invalidité sévère après la pose d'un implant anti-hernie, s'est fait euthanasier mardi en Belgique à l'âge de 43 ans pour mettre fin à ses souffrances, a annoncé à l'AFP son avocat, Me Philippe Courtois.

Arnaud Denis a créé un collectif, Victimes françaises des prothèses de hernies, qui rassemble sur les réseaux sociaux des centaines de témoignages de personnes partageant leur désarroi face aux effets indésirables liés aux implants anti-hernie. Le comédien et metteur en scène avait été lui-même opéré d'une hernie de l'aine droite le 17 juillet 2023, au cours de laquelle une prothèse en polypropylène lui avait été implantée, début d'une descente aux enfers, selon lui.

«La décision d'Arnaud Denis a été prise en concertation avec trois médecins de Namur (réd: en Belgique). Son corps ne le portait plus. Il en avait perdu la maîtrise. Le décès d'Arnaud Denis est une conséquence des douleurs intenses qu'il subissait depuis de nombreux mois», a déclaré à l'AFP Me Courtois.

«Il m'a chargé de poursuivre personnellement son action et de soutenir sa famille», a-t-il ajouté, en annonçant avoir «d'ores et déjà contesté le classement sans suite» de la plainte de Denis.

Une nouvelle plainte déposée

Le comédien avait porté plainte contre X pour blessures involontaires le 5 janvier 2026, mais celle-ci a été classée sans suite fin août «pour infraction insuffisamment caractérisée». Dans une réaction publiée le 18 septembre par le groupe de médias Ebra, Arnaud Denis s'était dit «révolté et désabusé» par ce classement: «On piétine sur le peu qui reste de moi».

Me Courtois a indiqué avoir déposé le 18 septembre une nouvelle plainte, cette fois avec constitution de partie civile, pour obtenir «l'ouverture d'une instruction judiciaire». Le conseil a précisé que la famille d'Arnaud Denis ne souhaitait pas s'exprimer à ce stade. (jzs/afp)