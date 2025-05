Lors d'une grande offensive militaire en mars, l'armée soudanaise avait repris le contrôle du palais présidentiel. Image: AP

Le palais présidentiel du Soudan bombardé

Les forces paramilitaires du FSR ont frappé le Palais de la Présidence à Khartoum à l'aide d'«artillerie à longue portée». Ils affrontent les forces gouvernementales depuis avril 2023.

Plus de «International»

L'artillerie des paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) a frappé jeudi le palais présidentiel du Soudan, dans le centre de Khartoum, a indiqué une source de l'armée. C'est la deuxième attaque de ce type en une semaine.

Les FSR, en guerre contre l'armée depuis deux ans, ont utilisé de «l'artillerie à longue portée» depuis leur position d'al-Salha, située au sud d'Omdurman, la ville jumelle de Khartoum, a déclaré cette source sous couvert d'anonymat. Aucune victime n'a été signalée dans l'immédiat.

Samedi, les FSR avaient frappé le siège du commandement général de l'armée dans le centre de Khartoum, en utilisant également des tirs d'artillerie à longue portée, selon une source militaire.

Ces attaques surviennent quelques semaines après que l'armée a repoussé ses rivaux paramilitaires du centre de Khartoum, dont ils avaient pris le contrôle au début de la guerre en avril 2023.

Les FSR s'accrochent à leurs positions

Lors d'une grande offensive militaire en mars, l'armée a repris le contrôle du palais présidentiel, de l'aéroport et d'autres zones stratégiques de la capitale. Mais les FSR s'accrochent toujours aux positions qu'elles conservent dans le sud et l'ouest d'Omdurman.

Depuis avril 2023, la guerre au Soudan a fait des dizaines de milliers de morts, déraciné 13 millions de personnes et provoqué une crise humanitaire majeure.

Le conflit a divisé de fait le pays en deux, l'armée tenant le centre, l'est et le nord, et les paramilitaires contrôlant la quasi-totalité du Darfour, dans l'ouest du Soudan, et certaines parties du sud. (jzs/ats)