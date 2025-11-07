brouillard
DE | FR
burger
International
Soudan

Soudan: l'Onu alerte sur la menace de violences «intensifiées»

FILE - A woman who fled el-Fasher, after Sudan&#039;s paramilitary forces killed hundreds of people in the western Darfur region, rests at a camp in Tawila, Sudan, Oct. 31, 2025. (AP Photo/Mohammed Ba ...
Une réfugiée ayant quitté el-Fasher avant le massacre.Keystone

L'Onu alerte sur la menace de violences «intensifiées» au Soudan

L'ONU lance «un fort avertissement» sur la menace de violences massives au Kordofan, après les massacres à El-Facher au Darfour.
07.11.2025, 22:3307.11.2025, 22:33

Vendredi à Genève, le Haut commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies Volker Türk s'est dit inquiet face aux «préparations pour des hostilités intensifiées» dans la région soudanaise du Kordofan.

«Depuis la prise d'El-Facher, les victimes civiles, la destruction et les déplacements de masse augmentent. Il n'y a pas de signe de désescalade»
Volker Türk
U.N. High Commissioner for Human Rights Volker Turk (Tuerk) listens a speech, prior to the 60th session of the Human Rights Council, at the European headquarters of the United Nations in Geneva, Switz ...
Volker Türk.Keystone

Il demande à nouveau aux Etats influents auprès des parties au conflit d'oeuvrer. Dans le cas contraire, «il y aura davantage de carnage et d'atrocités», insiste l'Autrichien. Il a rappelé que le Conseil de sécurité de l'Onu a exigé la fin des acheminements d'armements vers le Soudan.

Exécutions sommaires redoutées

Khartoum accuse les Emirats arabes unis de livrer ce matériel aux paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR), responsables de crimes contre l'humanité selon la Mission internationale d'établissement des faits. Volker Türk redoute aussi que les exécutions sommaires, les viols et les violences ethniques se poursuivent à El-Facher, alors que de nombreux civils restent bloqués dans la ville.

Le Soudan sombre dans l'horreur: ce qu'il faut savoir en 5 cartes

De leur côté, également vendredi, 18 experts indépendants onusiens, qui ne s'expriment pas au nom de l'organisation, se sont dits «consternés» par les atrocités et les violences sexuelles au Darfour. Ils ont demandé des investigations rapidement sur ces exactions et ils ont souhaité que les responsables soient poursuivis.

Depuis le début de la guerre, des dizaines de milliers de personnes ont été tuées. Le conflit a fait près de 13 millions de déplacés, dont quatre millions de réfugiés. Selon les estimations, plus de 21 millions de personnes font face à une importante insécurité alimentaire. Plus de 206 000 sont confrontées à une situation de famine. Des dizaines de millions d'individus doivent être aidés.

(ats/acu)

L'actu internationale jour et nuit
La Suisse accusée de porter un «coup dur» au rail européen
3
La Suisse accusée de porter un «coup dur» au rail européen
de Christoph Bernet
L'«énorme erreur de jugement» de l'ex-épouse d'Andrew va lui coûter cher
1
L'«énorme erreur de jugement» de l'ex-épouse d'Andrew va lui coûter cher
de Marie HEUCLIN, Londres
On a pris le «train tueur» qui fait un mort tous les 13 jours
On a pris le «train tueur» qui fait un mort tous les 13 jours
de Fred Valet
Le «spam»: la tactique ukrainienne dont l'Occident devrait s'inspirer
1
Le «spam»: la tactique ukrainienne dont l'Occident devrait s'inspirer
J'ai visité les lieux les plus glauques de Tchernobyl
J'ai visité les lieux les plus glauques de Tchernobyl
de joel espi, tchernobyl
Le sable du Sahara est radioactif: est-ce la faute des Français?
3
Le sable du Sahara est radioactif: est-ce la faute des Français?
de Charlotte Skonieczny
Thèmes
Voici la tasse de café le plus cher du monde
Video: extern / rest
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Voici combien coûtera le train de nuit CFF pour la Suède
2
Cet athlète «suisse» gagne plus que Federer, Xhaka et Josi réunis
3
Shaqiri peut construire sa maison de luxe, mais à une condition
On en sait plus sur le crash d'un avion UPS aux Etats-Unis
Un avion-cargo à destination de Hawaï s'est écrasé mardi à Louisville. Les autorités locale font état d'un bilan de 12 morts et donnent davantage de détails sur le drame.
Au moins douze personnes sont mortes dans l'écrasement d'un avion-cargo dont un moteur s'est détaché au décollage de l'aéroport de Louisville (centre-est des Etats-Unis), selon les autorités. L'appareil, un McDonnell Douglas MD-11 du transporteur américain UPS qui devait rejoindre Hawaï, s'est écrasé mardi en fin d'après-midi, détruisant des bâtiments et engendrant un impressionnant panache d'épaisse fumée.
L’article