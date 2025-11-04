La situation humanitaire est dramatique, avec près de quatre millions d'exilés. Image: STRINGER / ANADOLU / ANADOLU VIA AFP

Le Soudan sombre dans l'horreur: ce qu'il faut savoir en 5 cartes

Depuis 2023, le Soudan est de nouveau ravagé par une guerre civile d’une extrême violence, qui frappe de plein fouet la population. Des millions de personnes ont été contraintes de fuir. Ces cinq cartes permettent d’y voir plus clair.

Le Soudan se trouve dans le nord-est de l'Afrique, juste au sud de l’Egypte. Ce vaste pays borde la mer Rouge à l’est. Avant l’indépendance du Soudan du Sud, il était le plus grand pays du continent africain.

Aujourd’hui, il couvre environ 1,86 million de kilomètres carrés, une superficie difficile à préciser, car certaines zones sont toujours revendiquées par le Soudan du Sud.

L'un des plus grands pays au monde

Malgré cette partition, le Soudan reste l’un des plus grands pays du monde, occupant le 17e rang mondial. Il est environ 45 fois plus vaste que la Suisse, et l’Allemagne y tiendrait cinq fois.

Si sa taille impressionne, ses indicateurs socio-économiques sont dramatiques.

Le pays, qui compte environ 48 millions d’habitants, figure à la 176e place sur 193 à l’indice de développement humain, au 188e rang sur 195 pour le PIB par habitant, et au 2e rang mondial des Etats les plus fragiles, juste derrière la Somalie. Les décennies de guerre civile l’ont profondément dévasté.

Une guerre intestine sanglante

Le conflit actuel a éclaté en 2023 dans la capitale, Khartoum. Les Forces de soutien rapide (FSR), un groupe paramilitaire, ont rapidement pris le contrôle de larges portions de la ville.

En mars 2025, l’armée régulière est parvenue à reprendre Khartoum, mais au prix de destructions massives. Avant de battre en retraite, les FSR ont incendié plusieurs bâtiments, dont des hôpitaux et des palais gouvernementaux.

Les classes moyennes et supérieures ont fui en masse. On estime qu’environ 3,8 millions d’habitants de la région ont pris la route de l’exil, tandis qu’un quart de la population est resté sur place.

Carte du Soudan montrant les zones contrôlées par l'armée, les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) ou par des groupes neutres au 28 octobre, selon les données du Critical Threats Project at the American Enterprise Institute. Image: SYLVIE HUSSON / AFP

Aujourd’hui, les Forces de soutien rapide tiennent un vaste territoire continu dans le sud-ouest du pays, épaulées par plusieurs groupes rebelles alliés. L’armée régulière contrôle pour sa part le centre et l’est du pays. Les lignes de front restent toutefois floues, et les informations difficiles à vérifier.

Une prise décisive aux affreuses conséquences

Al-Fashir était la dernière grande ville de la région du Darfour à échapper encore aux FSR. Pendant 18 mois, ses 300 000 habitants ont été coupés des livraisons de nourriture et d’aide humanitaire. Elle a fini par tomber, fin octobre. Depuis, les rapports de terrain font état de crimes de guerre quotidiens et d’atrocités massives.

Dans l’hôpital Saudi Maternity, près de 500 personnes auraient été tuées, et de nombreuses femmes violées. Dans les derniers jours d’octobre, plus de 1500 civils auraient perdu la vie. Selon la chaîne allemande Tagesschau, le conflit au Darfour reste alimenté par des tensions ethniques profondes entre groupes nomades arabes et populations sédentaires non arabes.

