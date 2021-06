Privée de stade arc-en-ciel, Munich va se pavoiser aux couleurs LGBT

Lego sort une collection de jouets LGBT+

Le coffret comporte onze mini-figurines non-genrées. Une édition qui vise surtout les collectionneurs et qui fait du bien à l'image de la marque.

Lego veut envoyer un message fort: une visibilité importante pour la communauté LGBT+. Le célèbre fabricant de jouets danois a annoncé le lancement de son nouveau coffret «Everyone is Awesome» («tout le monde est génial»).

Dans ce coffret, des jouets de couleur bleu clair, blanc et rose, en hommage au drapeau de la communauté transgenre, mais aussi des figurines noires et marrons pour illustrer la diversité des origines et des couleurs de peau.

Selon The Guardian, aucune de ces figurines n’a de …