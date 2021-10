International

Rallye: deux Vaudoises s'imposent dans le désert marocain



L'équipage formé par les Vaudoises Régine Zbinden et Tania Lio a remporté l'édition 2021 du Rallye Aïcha des Gazelles dans la catégorie 4X4. Un succès qui fait aussi le bonheur d'une association humanitaire dont elles sont les marraines.

L'équipage formé par les deux Vaudoises Tania Lio (pilote) et Régine Zbinden (navigatrice) a remporté vendredi la 30e édition du Rallye Aïcha des Gazelles dans la catégorie 4X4. Un sacre intervenu après neuf jours de course intense dans le Sahara marocain. Tania Lio (50 ans), habitante de Jouxtens-Mézery (VD), assistante financière et maman d'un garçon de 19 ans, en est à sa quatrième participation. Quant à Régine Zbinden (48 ans), habitante d'Allamand (VD), contrôleuse aérienne chez Skyguide et maman de deux garçons de 12 et 15 ans, elle vient de boucler son 7e rallye-raid marocain. Ce duo expérimenté fait ainsi mieux que sa deuxième place en 2019. Pour Régine Zbinden, c'est le troisième sacre. Autant dire qu'elle est désormais dans ce rallye-raid ce qu'incarnait le Français Stéphane Peterhansel dans le Dakar.

Un duo chevronné

Entre 30 et 50 degrés

«Cette compétition se gagne à 70% grâce au travail de la copilote. Moi je suis une bonne pilote qui a la chance d'avoir une excellente navigatrice», sourit Tania Lio, qui rend ainsi hommage à Régine Zbinden. Reportée plusieurs fois à cause de la crise sanitaire, l'édition 2021 a été particulièrement éprouvante à cause de la canicule dans le sahara. «La chaleur était étouffante. Parfois, il a fait plus de 50 degrés dans la journée et plus de 30 degrés le matin à 7h», relève Régine Zbinden. Très satisfaites de leur performance, les deux femmes se disent «fières d'être arrivées au bout de cette aventure».

Des fonds pour une structure médicale locale

Cette aventure sportive est également une aventure humaine. Car le Rallye Aicha des Gazelles a aussi une vocation humanitaire. Les deux Vaudoises ont été des ambassadrices de l'Alliance Maroc Suisse Handicap et Intégration, une association à vocation humanitaire. Via le système de parrainage des 1200 km parcourus, les deux championnes ont ainsi participé à une levée de fonds pour la création d'une structure médicale pour personnes handicapées à Nador, une ville au nord-est du Maroc. «Le Rallye Aïcha des Gazelles, proteste Tania Lio, ce n'est pas des princesses qui s'amusent dans le désert. Mais des femmes qui vont au bout de leurs limites et s'engagent à récolter des fonds pour améliorer la vie de la population locale.»

Rallye-raid dédié uniquement aux femmes Pas besoin de GPS ni de rouler trop vite. Mais du (fin) nez et de la détermination sont requis pour venir au bout de cette formidable aventure sur un parcours de 1200 km. Créé en 1990, le Rallye Aïcha des Gazelles, un rallye-raid qui se court en hors-piste dans le désert marocain, a la particularité de ne réunir que des femmes. En 2020, la compétition a été reportée pour cause de Covid. La 30e édition a pris fin ce week-end. Le Rallye Aïcha des Gazelles favorise une navigation à l’ancienne avec des participantes qui disputent les différentes étapes en parcourant la distance la plus courte possible en fonction de leur inspiration et de leur intuition. Une bonne analyse de la carte permet d'anticiper les difficultés du terrain afin de parcourir le moins de kilomètres.

