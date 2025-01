Manquer une correspondance, le cauchemar des voyageurs. Image: Shutterstock

Voici les compagnies aériennes les plus ponctuelles du monde

Rater un vol de correspondance, c'est le cauchemar de tous les voyageurs. On sait désormais avec qui voler pour éviter que ça arrive.

Sièges confortables, repas savoureux et sélection de films pour passer le temps… ça semble parfait. Mais au final, ce qui compte vraiment, c’est la ponctualité. Car si votre avion atterrit avec deux heures de retard et que votre correspondance est déjà partie, même le meilleur service à bord ne suffira pas à sauver votre journée.

Quelle est donc la fiabilité réelle des compagnies aériennes? C’est la question à laquelle a voulu répondre Cirium, une société d’analyse spécialisée dans l’aviation. En compilant des données provenant de plus de 600 sources en temps réel, elle a publié un rapport de ponctualité révélant quelles compagnies aériennes ont été les plus fiables en 2024, à l’échelle mondiale et régionale.

Qu'est-ce qu'un vol ponctuel et qui sont les meilleurs pour ça?

La première place revient cette année à Aeromexico, la plus grande et ancienne compagnie aérienne du Mexique. Avec plus de 90 destinations à travers le monde, 87% de ses vols sont arrivés à leur porte d’embarquement à l'heure.

Notons qu'un vol est considéré comme «ponctuel à l’arrivée» lorsqu’il atteint sa porte d’embarquement dans un délai de 15 minutes après l’heure prévue. De même, un vol est jugé «ponctuel au départ» lorsqu’il quitte la porte d’embarquement dans les 15 minutes suivant l’heure annoncée. Ces deux indicateurs servent à établir les classements: la ponctualité à l’arrivée détermine celui des compagnies aériennes, tandis que la ponctualité au départ sert à évaluer les performances des aéroports.

A ce petit jeu, Saudi Arabian Airlines se classe à la deuxième place avec un taux de ponctualité de 86,35%, juste derrière le leader Aeromexico. La troisième place revient à Delta Air Lines, basée aux Etats-Unis, avec plus de 83% de vols ponctuels. Et que font les «stars» mondiales? Qatar Airways, l'une des compagnies aériennes les plus renommées au monde, se positionne cinquième. Pour finir, la première compagnie européenne à apparaître dans ce classement est Iberia, qui occupe la huitième place. Basée à Madrid, la compagnie espagnole affiche un peu plus de 81% de vols ponctuels.



