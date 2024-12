Foule à Zurich-Kloten: les Suisses pèsent plus que la moyenne sur le climat en raison de leurs nombreux voyages en avion. Image: KEYSTONE

Voici les pays qui polluent le plus en voyageant

En 2024, les voyageurs ont empoigné leur baluchon pour étancher leur soif de découverte du monde. Quels sont les pays qui prennent le plus l'avion et par conséquent émettent le plus d'émissions de gaz à effet de serre? Réponse en graphiques.

Rares sont les personnes qui n'aiment pas voyager. Cela se reflète dans les chiffres du tourisme mondial: avant la pandémie de Covid, ce secteur rapportait l'équivalent de 6 milliards de dollars par an. En 2024, plus de 20 milliards de voyages touristiques ont été comptabilisés.

Cela n'est pas sans conséquence sur le climat. En 2019, la branche générait 8,8% des émissions planétaires de gaz à effet de serre. Ces émissions ont augmenté de manière supérieure à la moyenne par rapport aux autres secteurs, comme le montre une nouvelle synthèse de Nature.

Un avant et un après La pandémie a mis un terme brutal à la croissance du secteur. Et ce, avec des répercussions sur le long terme. C'est pourquoi l'étude considère la période 2009-2020. Les chercheurs sont toutefois surpris de la rapidité avec laquelle la croissance a repris après la fin des restrictions liées à la crise sanitaire.

20 pays responsables de la majeure partie des émissions

Ce qui interloque, c'est que 20 pays génèrent à eux seuls trois quarts des émissions de gaz à effet de serre. Les trois premiers (Etats-Unis, Chine et Inde) totalisent 39%. Ils endossent par ailleurs la responsabilité de 60% de la croissance des émissions du secteur.

Les touristes en provenance de ces pays sont ceux qui polluent le plus:

A l'inverse, ce sont les nationaux et étrangers en visite dans le pays qui génèrent le plus d'émissions:

Les chiffres révèlent une différence colossale entre états riches et pauvres. Les habitants des premiers produisent 100 fois plus d'émissions par personne que ceux des régions plus démunies. La Suisse occupe la peu glorieuse 7e place mondiale dans les statistiques des émissions par habitant causées par les voyages à l'étranger. Ce sont néanmoins les ressortissant de Hong Kong qui terminent en tête du classement. Ils prennent particulièrement souvent l'avion.

Méthodologie Pour leurs calculs, les auteurs de l'étude ont pris en compte des données par pays et par nationalité. Tous les détails ici.

Voilà pourquoi le tourisme génère autant d'émissions

Le tourisme pose de nombreuses questions environnementales. Chaque dollar gagné dans le secteur engendre 30% d'émissions de plus que la moyenne. Les spécialistes expliquent cela par des raisons diverses. D'une part, de plus en plus de personnes voyagent et certaines d'entre elles le font toujours plus souvent.

D'autre part, c'est justement le voyage lui-même qui génère une quantité particulièrement élevée de gaz à effet de serre. Plus de la moitié des émissions (52%) proviennent de déplacements en avion.

La quasi absence de progrès en la matière pèse sur la question:

«Malgré des décennies de promesses, il s'est avéré impossible de décarboniser le système mondial de transport aérien grâce à de nouvelles technologies»

En conclusion, les auteurs ajoutent:

«L'explosion de la demande a littéralement écrasé la

lente amélioration de l'efficacité par la technologie» Extrait de l'étude Drivers of global tourism carbon emissions

Quelles solutions?

On fait ainsi face à un double effet aggravant. Sans compter que l'objectif de l'accord de Paris sur le climat s'éloigne de plus en plus. Les Nations unies l'ont également remarqué. Le tourisme a été inclus pour la toute première fois dans les réflexions de la conférence sur le climat cette année seulement

Sur la base de leurs résultats, les auteurs de l'étude présentent quatre moyens de lutte:

Mesurer et indiquer concrètement les émissions de chaque trajet. C'est la seule façon d'identifier les «cas critiques» et d'y remédier. La croissance économique du tourisme ne doit plus légitimer les dommages qu'il inflige au climat. Il faut régionaliser le tourisme. C'est la seule façon d'en finir avec la généralisation des vols long-courriers, particulièrement nocifs. Le principe du pollueur-payeur doit prévaloir. L'industrie doit donc déclarer la guerre aux vols à bas prix.

(Traduit de l'allemand par Valentine Zenker)