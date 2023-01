Voici les compagnies aériennes les plus sûres du monde

Quel a été le pire accident de l'année? Quelles compagnies ont dégringolée au classement mondial? Avec quelle compagnie êtes-vous le plus sécurité? Les questions les plus importantes à ce sujet, c'est par ici.

Les compagnies aériennes arabes Etihad et Emirates ont été particulièrement sûres en 2022. Dans une analyse des risques, les compagnies aériennes des Émirats arabes unis devancent la compagnie néerlandaise KLM, la compagnie américaine JetBlue et la compagnie britannique... Easyjet.

Au deuxième rang: Emirates. Bild: Shutterstock

Etihad, qui n'a pas été évaluée en 2021, a relégué Emirates à la deuxième place. Les deux compagnies disposent de flottes relativement jeunes, comme le montre le rapport publié dans le magazine aéronautique Aero International (numéro de février). L'analyse vient du bureau Jacdec de Hambourg spécialisé dans les accidents aériens.

Comment cela fonctionne-t-il?

L'indice de risque Jacdec se base sur l'historique des accidents de chaque compagnie aérienne au cours des 30 dernières années, sur l'environnement spécifique du pays dans lequel elle opère et sur des facteurs de risque spécifiques aux compagnies aériennes. En théorie, il est possible d'atteindre une valeur d'indice de 100, que même les meilleures compagnies n'atteignent pas. Les passagers-kilomètres transportés par les compagnies aériennes sont importants: plus une compagnie aérienne en parcourt sans accident, plus elle est considérée à faible risque, et donc sûre dans ce classement.

Parmi les compagnies les plus fréquentées d'Europe, Finnair a obtenu le meilleur indice, suivie de KLM et Transavia. La compagnie principale de Lufthansa s'est classée 15e dans cette zone de trafic. Selon Jan-Arwed Richter, responsable de l'analyse, un niveau de sécurité extrêmement élevé a de nouveau été atteint dans le trafic aérien civil au cours de l'année de redémarrage après le ralentissement du Covid. Ainsi, certains événements ont eu une influence particulièrement forte sur les statistiques.

La compagnie russe Aeroflot «s'écrase»

Après l'attaque russe contre l'Ukraine, la compagnie aérienne russe Aeroflot a été nettement dévaluée et n'est plus arrivée qu'en 25e position. Les raisons de cette dévaluation liées à la sécurité étaient notamment l'immatriculation illégale de jets occidentaux en leasing sur le registre russe et l'interruption de l'approvisionnement en pièces de rechange en Russie en raison des sanctions économiques.

Accident le plus grave en Chine

Le crash d'un Boeing 737-800 de China Eastern Airlines le 21 mars près de la ville de Wuzhou, dans le sud de la Chine, est considéré comme l'accident le plus grave de l'année. Les 132 personnes à bord sont mortes. L'accident serait vraisemblablement dû au suicide du copilote. Jacdec s'appuie sur des informations internes, alors que les autorités d'enquête chinoises sont restées discrètes jusqu'à présent.

Les chiffres de l'an dernier

Au total, Jacdec a enregistré l'année dernière 19 accidents aériens mortels, qui ont fait 233 morts. Cela représente 60 morts de plus qu'en 2021, où le nombre de vols était nettement inférieur. La moyenne des dix dernières années est de 372 morts.

Selon l'Association internationale du transport aérien (IATA), le trafic aérien commercial mondial n'a atteint l'an dernier qu'à peine 71% du volume de passagers de l'année 2019, avant Covid. Pour 2023, l'organisation espère une reprise avec un peu plus de 85 pour cent du volume de 2019. (saw/jah/ats)