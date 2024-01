Voici combien de rescapés de l'holocauste sont encore en vie

Depuis cette date, le gouvernement allemand a déboursé plus de 90 milliards de dollars (90 milliards d'euros) pour «réparer» les souffrances et les pertes des victimes des persécutions nazies, après les négociations menées par la Claims Conference.

Au terme de cet accord, l'Allemagne de l'Ouest a accepté de payer plus de trois milliards de marks de l'époque. Par ce geste, la jeune RFA avait rejoint la communauté des nations après la Deuxième guerre mondiale , la Shoah et l'extermination de six millions de juifs.

«Presque tous les survivants actuels étaient des enfants à l'époque des persécutions nazies, ayant survécu aux camps, aux ghettos, à la fuite et à la clandestinité», indique le rapport, soulignant que ce sont aussi les enfants qui avaient les «chances les plus minces de survivre».

Ron DeSantis «out»: la prochaine étape des primaires sera un désastre

Alors que Ron DeSantis vient d'abandonner la course à la présidence, l'ambiance est mortifère au New Hampshire. L'étape de mardi reste cruciale, mais les débats TV ont été annulés et, en coulisses, la «ferveur a disparu, tout est déjà mort». Même chez Nikki Haley, désormais seule à pouvoir créer la surprise face à Trump le bulldozer.

Sur le papier, le New Hampshire est une étape capitale. Mardi soir, on saura si Donald Trump est inexorablement l'unique candidat crédible à envoyer à Washington. Face à lui, Nikki Haley a encore toutes ses chances de frôler le milliardaire du bout des doigts, même si Ron DeSantis s'est rallié à Trump après avoir abandonné la course à la Maison-Blanche, dimanche. Le retrait du gouverneur de Floride juste avant la primaire du New Hampshire reste une surprise, même si le moisi rongeait sa campagne depuis de longs mois.