Pourquoi Warner Bros dit non à Paramount et préfère Netflix

Warner Bros est en phase de rachat par Netflix. Paramount Skydance, concurrent des deux géants, a aussi tenté de rentrer dans la course, avec peu de succès.

Le groupe de télévision et cinéma Warner Bros Discovery (WBD) a rejeté la contre-offre soumise par son concurrent Paramount Skydance et confirmé opter pour le projet de rachat par Netflix, a-t-il annoncé mercredi.

La proposition de Paramount, qui valorisait la cible à 108 milliards de dollars, «n'est pas dans l'intérêt de WBD», a fait savoir le conseil d'administration dans un communiqué, recommandant à ses actionnaires de privilégier l'offre de Netflix.

Cette fin de non recevoir était attendue, les administrateurs ayant préalablement affiché leur préférence pour Netflix et annoncé, début décembre, un accord avec la plateforme de streaming vidéo. Cette dernière ne propose, elle, d'acquérir que le studio de cinéma Warner Bros et l'ensemble HBO (chaînes et plateforme de streaming HBO Max), pour 82,7 milliards de dollars dette comprise (72 hors dette).

L'opération se ferait après la scission, par WBD, entre ce sous-ensemble et un portefeuille de chaînes, dont CNN et Discovery, qui seraient logées dans une nouvelle société cotée ad hoc baptisée Discovery Global. Paramount Skydance veut, lui, mettre la main sur l'ensemble.

Selon le président du conseil de Warner Bros Discovery, Samuel Di Pazzia, les administrateurs voient dans le schéma de Paramount Skydance (PSKY) «des risques et des coûts significatifs». Il affirme que son acquéreur potentiel n'a pas apporté de réponses satisfaisantes aux inquiétudes exprimées par le conseil:

«PSKY a systématiquement trompé les actionnaires de WBD en assurant que l'opération bénéficiait d'une +garantie illimitée+ de la famille Ellison. Ce n'est pas le cas.»

Pour boucler le financement de son offre, Paramount Skydance a ainsi dit apporter la garantie de la famille Ellison, en particulier celle du père du patron David Ellison, Larry Ellison, dont la fortune est estimée par le magazine Forbes à près de 240 milliards de dollars. Sollicité par l'AFP, Paramount Skydance n'a pas donné suite dans l'immédiat.

Une dette colossale pour acheter Warner Bros

Le rachat de WBD par PSKY passerait par une levée de dette colossale, Paramount Skydance ne pesant que 15 milliards de capitalisation boursière contre près de 72 milliards pour sa cible. Outre l'apport du clan Ellison (11,8 milliards), Paramount Skydance indiquait pouvoir notamment compter sur les fonds souverains saoudien PIF (10 milliards), qatarien QSI (7) et émirati PJSC (7 également).

Initialement annoncé comme partenaire pour 200 millions de dollars, la société d'investissement Affinity Partners du gendre de Donald Trump, Jared Kushner, s'est finalement retirée du consortium en début de semaine. Le co-directeur général de Netflix, Ted Sarandos, a réagi par communiqué:

«Le conseil de Warner Bros Discovery a confirmé que l'accord avec Netflix était supérieur (à l'offre de Paramount Skydance) et que cette acquisition serait dans le meilleur intérêt des actionnaires.»

Ted Sarandos a réaffirmé qu'en cas de rapprochement, Warner Bros continuerait à sortir ses films en salles avec une période d'exclusivité inchangée avant disponibilité en vidéo à la demande, laquelle se situe généralement autour de 30 jours. Plusieurs personnalités et représentants de l'industrie du cinéma avaient exprimé leur inquiétude de voir Netflix au mieux réduire la période d'exclusivité, au pire la supprimer pour tout ou partie des longs métrages de Warner Bros.

Beaucoup, y compris au sein du gouvernement Trump, craignent de voir une absorption de WBD par Netflix affaiblir la concurrence sur ce marché, une perspective qui pourrait jouer sur la décision des régulateurs. Netflix étant, en effet, la plus grosse plateforme de streaming au monde, tandis que HBO Max pointe en troisième position (hors Amazon Prime au modèle hybride).

Le dossier Paramount Skydance semblait, par ailleurs, pouvoir bénéficier des relations privilégiées entre les Ellison et Donald Trump, même si le président a publiquement pris ses distances mardi. Le chef de l'Etat a ainsi accusé CBS, chaîne filiale de Paramount Skydance, de le traiter «encore plus mal» depuis l'arrivée de David Ellison à la tête du groupe:

«Si ça ce sont des amis, je me demande ce que feraient mes ennemis.» Donald Trump sur son réseau Truth Social

L'offre hostile de Paramount Skydance court jusqu'au 8 janvier. Dans les échanges électroniques préalables à l'ouverture de Wall Street, le titre Paramount Skydance abandonnait 1,95%, celui de WBD, 1,11%, tandis que Netflix gagnait 1,50%.