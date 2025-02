Fusillade en Suède: les mobiles du tueur demeurent inconnus

L'ambassade de Syrie à Stockholm a indiqué avoir exprimé ses «condoléances» à deux familles syriennes , sans plus de détails. Une ressortissante de Bosnie-Herzégovine a aussi été tuée et un ressortissant de ce pays des Balkans a été blessé, selon le ministère bosnien des Affaires étrangères, qui dit s'appuyer sur des informations données par les familles vivant à Örebro.

Sept femmes et trois hommes ont été tués. Agées de 28 à 68 ans, toutes les victimes étaient des habitants du comté d'Örebro qui n'a fourni aucune information sur leur nationalité.

«Nous travaillons pour voir s'il y en a un et ce qu'il peut être»

