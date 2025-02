Onze personnes tuées dans la «pire tuerie» de Suède

Les élèves du centre d'enseignement et des écoles voisines ont été confinés pendant plusieurs heures avant d'être progressivement évacués. Les parents sous le choc attendaient leurs enfants à l'extérieur du cordon. (ats)

Deux enseignants du Campus Risbergska, Miriam Jarlevall et Patrik Soderman, ont déclaré au journal Dagens Nyheter avoir entendu des coups de feu dans un couloir.

L'alerte a été donnée vers 12h30 locales autour du centre d'enseignement visé, le Campus Risbergska, réservé aux adultes préparant l'équivalent du bac. Le périmètre était toujours bouclé en fin de journée et des dizaines de voitures de police restaient sur place, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Selon la chaîne de télévision TV4, le tueur présumé était âgé de 35 ans et la police a perquisitionné son domicile à Örebro en fin de journée. Il avait un permis de port d'arme et un casier judiciaire vierge, ajoute la chaîne.

«Ce soir, nous adressons nos condoléances aux familles et aux amis des personnes décédées. Nos pensées vont également aux blessés et à leurs familles, ainsi qu'aux autres personnes touchées.»

Le roi de Suède Carl XVI Gustaf a déclaré qu'il avait appris la nouvelle de la fusillade avec «tristesse et consternation».

Une fusillade a eu lieu ce mardi en milieu de journée dans la ville d'Örebro, à 200 km à l'ouest de Stockholm, en Suède. Onze personnes ont été tuées et six autres transportées à l'hôpital, a annoncé la police.

