averses modérées14°
DE | FR
burger
International
Suède

Suède: Elisabet Lann s'effondre en conférence de presse

Vidéo: watson

La nouvelle ministre suédoise de la Santé s'effondre

Elisabet Lann a fait un malaise lors de sa première conférence de presse depuis sa prise de fonctions. Elle doit désormais subir des examens médicaux.
10.09.2025, 06:5110.09.2025, 06:57
Plus de «International»

Première apparition dramatique pour la nouvelle ministre suédoise de la Santé: Elisabet Lann, 48 ans, s’est effondrée et a brièvement perdu connaissance lors de sa toute première conférence de presse.

Alors qu’elle répondait aux questions des journalistes, Lann a vacillé soudainement avant de s’écrouler. Des collaborateurs se sont précipités pour lui porter secours et la conférence a été immédiatement interrompue.

Elisabet Lann avant de perdre conscience en Suède
Elisabet LannImage: Imago

Selon le gouvernement, la ministre a rapidement repris ses esprits et est de nouveau consciente. Elle doit désormais subir des examens médicaux.

La cause de ce malaise reste pour l’instant inconnue. (mke/jzs)

L'actu internationale jour et nuit
Donald Trump a trouvé son double démocrate et ça ne lui plait pas
2
Donald Trump a trouvé son double démocrate et ça ne lui plait pas
de Christoph Cöln
Xi, Poutine et Kim défient Trump lors d'un défilé géant
Xi, Poutine et Kim défient Trump lors d'un défilé géant
de Ludovic EHRET, Laurent LOZANO
Une «montagne de beurre» menace le marché laitier suisse
Une «montagne de beurre» menace le marché laitier suisse
de Stefan Bühler
Washington accuse l’Europe de «prolonger la guerre en Ukraine»
3
Washington accuse l’Europe de «prolonger la guerre en Ukraine»
de Thomas Wanhoff
Trump souffre du même mal que Poutine: «Leur santé est une arme de guerre»
Trump souffre du même mal que Poutine: «Leur santé est une arme de guerre»
de Fred Valet
La Norvège a une arme secrète contre le CO2 et la Suisse veut en profiter
La Norvège a une arme secrète contre le CO2 et la Suisse veut en profiter
de Niels Anner
Thèmes
La Suède est un pays étonnant
1 / 50
La Suède est un pays étonnant
source: reddit
partager sur Facebookpartager sur X
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
1 Commentaire
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
1
Les plus lus
1
L'abolition de la valeur locative aurait un effet pervers inattendu
2
Migros franchit un cap dans sa guerre contre Coop
3
Easyjet supprime la moitié de ses vols dans cet aéroport suisse
Les espions ukrainiens mènent une étrange action au cœur de Moscou
Dimanche dernier, le renseignement militaire ukrainien a célébré son anniversaire par une étonnante opération au cœur de la capitale russe, Moscou.
Le 7 septembre, des messages du renseignement militaire ukrainien (HUR) sont apparus dans plusieurs quartiers de Moscou.
L’article