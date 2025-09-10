La nouvelle ministre suédoise de la Santé s'effondre

Elisabet Lann a fait un malaise lors de sa première conférence de presse depuis sa prise de fonctions. Elle doit désormais subir des examens médicaux.
Première apparition dramatique pour la nouvelle ministre suédoise de la Santé: Elisabet Lann, 48 ans, s’est effondrée et a brièvement perdu connaissance lors de sa toute première conférence de presse.
Alors qu’elle répondait aux questions des journalistes, Lann a vacillé soudainement avant de s’écrouler. Des collaborateurs se sont précipités pour lui porter secours et la conférence a été immédiatement interrompue.
Elisabet LannImage: Imago
Selon le gouvernement, la ministre a rapidement repris ses esprits et est de nouveau consciente. Elle doit désormais subir des examens médicaux.
La cause de ce malaise reste pour l’instant inconnue. (mke/jzs)
