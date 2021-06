La semaine de watson en 9 histoires, c'est par ici 👋

International

Vous les avez lues ou pas, aimées ou pas, mais elles ont fait la semaine! On rembobine ensemble les meilleures histoires de watson en quelques clics.

Hitler, c'est qui ?

A l'occasion de la réédition de «Mein Kampf» dans une version bardée de mises en perspective, de mises en garde et de mises en contexte, Jonas et Saïnath en ont profité pour sonder en vidéo la jeunesse romande sur leurs connaissances du plus terrible dictateur de l'Histoire récente. Spoiler, c'est compliqué...

MJF 21 vs. Covid-19

Alors que bon nombre de festivals ont abandonné l'idée de combattre la pandémie à coups de mélodies, le Montreux Jazz Festival, lui, a tout misé sur l'été. Et il a gagné. De Woodkid à Zucchero, le navire musical conduit par Mathieu Jaton présente un menu gourmand (vu les conditions). Et c'est Guillaume qui s'est chargé de disséquer la stratégie de haute voltige du patron. Interview!

La Nati , petite joueuse?

L'équipe de Suisse a défoncé le Liechtenstein jeudi soir, dans un match amical qui ressemblait plus volontiers à un peloton d'exécution du dimanche qu'à un duel gorgé de défis. A quelques jours de leur premier match de l'Euro, les Suisses ont donc marqué à sept reprises. Le Liechtenstein n'a tiré qu'une seule fois au but. Julien s'est logiquement demandé si tout ça en valait bien la peine.

Mila ou la haine en ligne

Treize personnes sont accusées d'avoir proféré des menaces de mort contre une adolescente. L'affaire date de janvier 2020. Elle s'appelle Mila. Elle avait donné son avis sur l'islam par l'intermédiaire de ses réseaux sociaux. Des dizaines de milliers de messages haineux lui sont tombés dessus en quelques semaines. Depuis, elle s'est mise à l'abri. Alors que le procès s'est ouvert cette semaine, Antoine a voulu remonter la timeline de cette triste histoire du monde connecté.

Journaliste de terrain

Littéralement. Cette semaine, Fabien a joué au foot. Oh, rien de bien fou en tant normal. Sauf que lui et ses coéquipiers ont enfin pu rechausser les crampons et défier une équipe adverse grâce à l'allégement des mesures contre le Covid-19. Non seulement il a pris un plaisir palpable, mais... il a marqué un but. (Si, si.) Voici son histoire ;)

Les jeunes souffrent

Comment vont les ados après 15 mois de Covid-19? Réponse: plutôt pas très bien. Entre l'école, les petits boulots, l'assignation à résidence et l'avenir bouché, c'est une période compliquée pour les adultes de demain. Un mal qui pousse certains à envisager le suicide. Agathe a décidé d'en avoir le coeur net avec la Dre. Anne Edan, médecin-responsable de Malatavie.

Bistro c'est trop !

Margaux a un bon foie, mais beaucoup de mauvaise foi. Elle qui est toujours prompte à dégoupiller un apéro, la voilà contrariée par une bonne nouvelle qui touche tous les bistros du pays. Vous aurez compris: l'ouverture des salles, ça ne lui plaît pas. Pourquoi? Trop tard ou trop tôt, il fait trop beau, dedans ça pue et on peut pas fumer. Heureusement qu'elle est drôle quand elle boude.

Yo, yo, yo !

Aujourd’hui, Yann nous cause de la dernière collab' de McDonald's, le moyen de communication façon Stargate entre deux pays et le premier concert punk à 1000 dollars pour les non-vaccinés. What’s in/what’s out, la nouvelle revue de la semaine de watson à hauteur de sneakers.

bobo, vélo , marmots

Vous en avez déjà croisé un en ville. Si, si. Un papa quadra, des gamins dans une carriole et un petit air énervant de «moi je vis avec mon temps 🤓» Nous l'appellerons Mathias. Mathias n'existe pas. Il a 41 ans, il vit Sous-Gare à Lausanne, il est père de trois enfants aux prénoms forcément suédois et il gonfle tout le monde avec son triporteur alors qu'en vrai, il n'a pas de thune pour s'acheter une Tesla. «Starter Pack», c'est la nouvelle super chronique de Marie (oui, celle qui n'aime rien dans Copin comme cochon). Cette fois elle... bah... elle n'aime rien non plus.

