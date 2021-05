Vous allez pouvoir retourner en Italie sans vous isoler

Se faire vacciner sur son temps de travail, problème?

L'employeur doit-il libérer l'employé pour la vaccination comme si c’était un banal rendez-vous chez le médecin? Et le salaire, est-il perçu? Les réponses sont (presque) unanimes: c'est oui.

On me propose enfin un rendez-vous pour me faire vacciner contre le Covid-19! Je ne suis visiblement pas le seul et les choix sont restreints: en milieu de matinée ou de l'après-midi, qui plus est en semaine. Ce qui m’oblige à quitter mon poste de travail le temps d’une piqure (et d’un trajet aller/retour).

Une question légitime se pose alors: est-ce que je dois prendre congé quelques heures? Ou est-ce que mon employeur doit me libérer et m’«offrir» ce temps, car «c’est dans …