En Italie, des îles touristiques tentent d'être vaccinées en priorité



Colère en Italie: des îles tentent de resquiller dans la vaccination

Dans le sillage de la Grèce, certaines petites îles italiennes très touristiques tentent d'être prioritaires pour la vaccination. Un phénomène qui fait polémique.

«D'ici deux semaines, l'île de Capri sera libre de toute maladie avec tous les citoyens vaccinés afin de permettre à la saison touristique de démarrer en toute sécurité», c'est, à tout le moins, ce qu'a annoncé le maire de Capri (Naples), Marino Lembo, rapporte La Repubblica.

Ischia, Capri, Procida sont les «perles» du Golfe de Naples. Très prisées des touristes, ces îles ne vivent, d'ailleurs, que par eux. La survie économique de ces paradis en mer dont dépend directement de la vaccination.

On comprend aisément que les maires de ces régions aient envie d'accélérer. En ce sens, ils suivent le modèle grec - autre pays dont les îles sont ultras dépendantes du tourisme - pour sauver la saison estivale, explique le Corriere Della Sera.

«Nos concurrents, les îles grecques et espagnoles, font un énorme battage publicitaire Covid-free, les clients français et allemands qui avaient réservé chez nous, pour avril et mai, ont annulé», raconte à 24 Heures, Marco Giorgianni, le maire de Lipari.

D'autres îles, autour de la Sicile, poursuivent le même objectif: Eoliennes, Egades et Pélages. Mais aussi plus largement les îles Tremiti, Pontines, Giglio et d'Elbe, relate tio.ch.

«Si on continue à vacciner par tranche d’âge décroissante, l’économie sera morte quand on aura terminé. Je ne demanderai l’autorisation ni à Rome, ni à Bruxelles, ni aux Nations Unies!»

Des propos et une volonté politique qui ont crée la polémique dans le reste du pays:

«Avec quel culot peut-on se permettre de couper la file, alors qu’en prenant un vaccin, un jeune en bonne santé expose à un risque de mort une personne de plus de 75 ans? C’est irresponsable!» dans 24 heures

Sur douze millions de vaccins injectés, explique 24 Heures, deux millions ont été inoculés à des «resquilleurs» alors que sur 4,8 millions d’Italiens de plus de 80 ans, 3,3 millions n’ont pas encore reçu les deux doses. «Si nous entretenons les différenciations, les tensions sociales augmentent», assène dans La Repubblica, Massimiliano Fedriga, président de la Conférence des régions.

En conséquence, il ne devrait pas y avoir de coupe-file pour ces petites îles. C'est uniquement la vaccination en fonction de la priorité sanitaire qui devrait s'appliquer.

