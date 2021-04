International

Non, Macron n'ira pas dormir dans un hôtel à selfie



Le shaker

Macron n'ira pas dormir dans un hôtel à selfie

Vous avez passé la journée dans une cave sans 4G? Calmez-vous: voici une gorgée d'infos essentielles pour ne pas passer pour un ermite à l'apéro.

C'est quoi Le Shaker? Un résumé de l'actualité du jour, mixé par la team watson et à boire cul sec en fin de journée du lundi au vendredi.

🍾 La France se décapsule

Berset Macron vient de dévoiler le plan de déconfinement hexagonal. Sachant que les Français n'ont plus vu de comptoir de bistro depuis le 18e siècle au moins, c'est dire si les éléments de langage du président étaient attendus comme le vaccin messie. Le calendrier?👇

3 mai: fin des restrictions de circulation. Mais le couvre-feu à 19h et le télétravail restent en vigueur . (Les Français peuvent bouger, mais merci de rester à la maison.)

fin des restrictions de circulation. Mais le couvre-feu à 19h et . (Les Français peuvent bouger, mais merci de rester à la maison.) 19 mai: le couvre-feu passe à 21h (il fait encore presque jour) et les terrasses des cafés et restaurants peuvent rouvrir, tout comme les commerces. Pour les bistros, les tables sont limitées à 6 personnes. (Ne soyez pas jaloux, on n'a jamais vraiment eu de confinement, nous.)

le couvre-feu passe à 21h (il fait encore presque jour) et les terrasses des cafés et restaurants peuvent rouvrir, tout comme les commerces. (Ne soyez pas jaloux, on n'a jamais vraiment eu de confinement, nous.) 9 juin: le couvre-feu passe à 23h (la France a bientôt la permission de minuit! 🤞)

le couvre-feu passe à 23h (la France a bientôt la permission de minuit! 🤞) 30 juin: plus de couvre-feu. (Vous voyez?)

Et sinon?

Les rassemblements de plus de 10 personnes dans l’espace public restent interdits.

Les musées, monuments, cinémas, théâtres et salles de spectacle avec public (assis) peuvent reprendre leur activité. 800 à l'intérieur, 1000 à l'extérieur.

La morale de toute cette histoire? (Au-delà du fait que Macron fait le malin en déployant son plan en quatre étapes alors que Berset n'en propose que trois.) Les mesures, comme les réouvertures, sont aussi peu scientifiques prévisibles que l'arrivée de la pluie cette semaine. Les Suisses n'ont droit qu'à quatre personnes à table, les Français six. C'est comme ça. Personne n'a raison. Tout le monde a tort. Un peu comme si on jouait les nerfs du peuple aux dés. Ce qui est certain: comme en Suisse, les épidémiologistes collectionnent les warnings: à vouloir décapsuler le pays trop vite, on risque la 4e vague et ainsi de passer un été devant Netflix, avec un ventilateur braqué sur la tronche. (Ils en parlaient dans Le Monde, d'ailleurs.)

L'💰 coule (comme du lait)

Si vous pensiez savoir qui gérait le mieux son pognon en Suisse, on peut d'emblée vous dire que vous vous trompiez:

«Ce ne sont pas les banquiers, les avocats ou les informaticiens qui sont les plus solvables en Suisse, mais les technologues du lait et les fromagers»

Cerise sur le porte-monnaie, avec cette étude réalisée par Comparis, vous apprenez soudain que «technologue du lait» est un métier. (LinkedIn est en PLS.)

👴 Réactions de réacs'

Restons dans le thème des produits laitiers, mmh? Sur le plateau de Pascal Praud ce matin, il y a eu un petit échange aussi délicieux qu'une tomme qui pue, au sujet de la PMA, la GPA et le mariage pour tous. Vous qui êtes en manque de cette ambiance bien collante de bars PMU, servez-vous, c'est gratuit (et très nourrissant).👇

Pour ne pas être assimilé à son plateau de réacs, Pascal Praud se dit « favorable à la PMA, la GPA et au mariage pour tous ». Que faire de cette information ? Rien. pic.twitter.com/0mgytUx9IS — Romain Burrel (@RomainBurrel) April 29, 2021

Narcisse all inclusive🤳

Alors que les séjours dans un hôtel sont déjà propices à garnir son compte Instagram de photos inutiles censées faire saliver son audience, voilà qu'on monte d'un cran: Le Selfie Hotel. Un étage entier de l'hôtel Alpha Palmiers à Lausanne dédié au selfie. Et uniquement au selfie. Décors de fou, accessoires photogéniques, tout est boutiqué pour qu'on s'auto-aime très fort. C'est nos collègues de 24 Heures qui sont allés faire un tour dans l'objectif à taille humaine aujourd'hui.

C'est pas mieux que chez Ikea: Image: keystone-ats

Détail qui a son importance: non, on ne peut pas y dormir. Et c'est 25 balles les deux heures. (Vous avez raison, ce n'est donc pas un hôtel.)

😡 La gifle pandémique

La question du jour, elle, coûte beaucoup plus que 25 francs.

La Suisse a-t-elle bien géré la pandémie? Non. Non.

Vous avez raison: la réponse est «non».👇

Et ce soir ? 👀

On regarde Pierre Maudet expliquer en exclusivité au «19:30» de la RTS ce qu'il va faire du reste de sa vie. Ou du moins un bout de cette nouvelle vie. Fabienne Fischer, la Verte qui prend sa place au Conseil d'Etat genevois et qui a prêté serment... ah tiens, aujourd'hui, doit être ravie de savoir que Pierre lui pique aussi facilement la vedette sur la chaîne nationale;)

C'est déjà la fin du Shaker

Et moi je vais acheter des clopes des likes sur Instagram.

