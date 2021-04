International

Covid-19: 9 questions et solutions pour faire le point sur la pandémie



Les vaccins, efficaces ou non? Et le masque, c'est pour la vie? On fait le point

Vous avez, comme nous, le sentiment que ça part dans tous les sens? Que les vaccins, c'est de plus en plus long? Que la Confédération s'est plantée? Pour répondre à ces questions, et à tant d'autres, watson s'est creusé les méninges.



Pas si joyeuses Pâques. A défaut de rouler des mécaniques en terrasse, on roulera des oeufs, mais en petit comité masqué. Car attention, il est toujours là, au coin du bois, prêt à frapper, plus en forme que jamais. SARS-CoV-2, désormais requinqué sous pseudo B.1.1.7, alias le «variant anglais», prépare le troisième service. On a une préférence pour la vague de Hokusai, mais personne n'a parlé de choisir.

Les vaccins sont-ils vraiment efficaces?

Oui. Après les tests en laboratoire au tout début de l’épidémie, après les études réelles à grande échelle (avril-novembre 2020), la vaccination des populations a démarré juste avant Noël. Et en Israël, pays le plus avancé dans le processus, on note un très net recul des infections au Covid-19, dans toutes les tranches d’âge.

En clair, non seulement le vaccin protège, mais prévient de surcroît la forme grave de la maladie, ce qui a le potentiel de la rendre inoffensive quand la majorité des populations seront vaccinées. Rappelons ici brièvement l’efficacité des principaux vaccins :

Pfizer-Biontech 95%

Moderna 94%

Astrazeneca 62-90%

Novavax 95%

Curevac 95%

Les vaccins arrêtent-ils la transmission du virus?

Les données manquent toujours, même si les signes initiaux (en Israël par exemple) sont plutôt encourageants – mais pas encore validés scientifiquement. Les vaccins confèrent deux types de protection. L’immunité effective protège contre les principaux symptômes d'une maladie, mais n'empêche pas le virus d'entrer dans l'organisme et de s'y multiplier. Alors que l'immunité stérilisante prévient l'infection de l'organisme par le virus et empêche la propagation du pathogène.

La seconde est bien entendu le graal de la recherche, mais on ne l’atteint presque jamais. Le seul cas connu de vaccin stérilisant ayant éradiqué totalement une maladie est celui de la variole. L'injection contre la rougeole provoque aussi une immunité stérilisante. Mais la plupart des vaccins courants (hépatite B, oreillons, grippe, fièvre jaune) ne procurent qu'une immunité effective.

«Avec eux, le système immunitaire contient suffisamment l'agent pathogène pour prévenir la maladie, mais celui-ci peut persister dans l'organisme et potentiellement infecter d'autres personnes. Cela signifie que l'agent pathogène continue à circuler dans une population, où il peut rendre malades des personnes non vaccinées ou vulnérables, ou encore évoluer vers une forme résistante à la réponse immunitaire.»

Faut-il se faire vacciner ou pas?

Alors faut-il vacciner en masse contre la Covid-19 sans savoir si le vaccin empêche la transmission? Oui, selon le scientifique Richard Bailey, auteur d'une modélisation sur le virus de Marek chez les poulets. «La vaccination avec un vaccin non stérilisant réduit considérablement la charge virale chez les personnes vaccinées, mais aussi chez les personnes contacts non vaccinées qu'elles infectent. Par conséquent, elles sont moins susceptibles de répandre des virus infectieux. Même une vaccination partielle a des conséquences positives sur le contrôle de la propagation et des symptômes de la maladie ».

L’immunité stérilisante est acquise quand le vaccin engendre assez d’anticorps neutralisants chez l’individu. Ces anticorps bloquent l’entrée du virus dans la cellule et l’empêchent de se multiplier. Il existe d’autres formes d’immunité acquise, comme celle des lymphocytes T ou des anticorps non neutralisants, qui ralentissent la progression du virus et préviennent les principaux symptômes.

A-t-on privilégié les vaccins par rapport aux traitements?

C'est plus compliqué. Comme pour le Sida, comme pour Ebola, deux maladies pour lesquelles il n'existe pas encore de vaccin ou de cure définitive, le deux vont de pair.

«Les deux lignes d’investissements sont poursuivies en parallèle. Ce ne sont pas toujours les mêmes laboratoires en charge. Par exemple, récemment GSK a annoncé des résultats très prometteurs de l’essai de phase 3 pour leur anticorps monoclonal. Il est très important de poursuivre la recherche et le développement dans le domaine des traitements, car si les vaccins venaient à être moins efficaces contre d’éventuels nouveaux variants, il nous faudrait disposer de traitements efficaces en particulier contre les formes sévères de la maladie.»

Pourquoi la Suisse vaccine si lentement?

Parce que le pays n’a jamais été réputé pour sa célérité, et qu'il est trop prudent. Parce qu’il n’a pas reçu les doses en premier. Rien n'est si grave. Reprenons.

Lenteur . Dès le début, ce fut une joyeuse sarabande de consultations, de contradictions, de tergiversations, sur fond de sainte trouille fédérale, comme le racontait par le menu la NZZ am Sonntag il y a quelques jours.

Les acteurs: le Département fédéral de l'intérieur (et de la Santé) dirigé par Alain Berset, ses offices fédéraux, dont le désormais central OFSP, ses conseillers internes et externes, la Task Force, auquel il convient d'ajouter des dirigeants de l'industrie pharmaceutique. Alors que Britanniques, Américains et Israéliens décidaient d'investir massivement de l'argent public dans la recherche des labos privés Moderna et Pfizer/BioNTech, Berne et les pays de l'Union européenne n'ont pas osé mettre la main à la poche pour soutenir une technologie nouvelle pas encore éprouvée , le désormais célèbre ARN messager.

. Dès le début, ce fut une joyeuse sarabande de consultations, de contradictions, de tergiversations, sur fond de sainte trouille fédérale, comme le racontait par le menu la NZZ am Sonntag il y a quelques jours. Les acteurs: le Département fédéral de l'intérieur (et de la Santé) dirigé par Alain Berset, ses offices fédéraux, dont le désormais central OFSP, ses conseillers internes et externes, la Task Force, auquel il convient d'ajouter des dirigeants de l'industrie pharmaceutique. Alors que Britanniques, Américains et Israéliens décidaient d'investir massivement de l'argent public dans la recherche des labos privés Moderna et Pfizer/BioNTech, , le désormais célèbre ARN messager. Doses. Conséquence de ce qui précède, la Confédération a placé ses commandes tard. Et n'a pas été servie en priorité, contrairement aux trois pays cités plus haut. La situation est identique chez nos voisins européens. A l'heure actuelle, 36 millions de doses sont réservées et devraient arriver progressivement jusqu'à la fin de l'été. Deux fois plus que nécessaire, même avec deux injections.

Enfin, la Suisse vaccine tout aussi lentement que la plupart des pays européens: 533'000 personnes ont reçu les deux doses à ce jours, soit 6,2% de la population. Aurait-il fallu accepter les mêmes conditions qu'Israël (toutes les données contre des vaccins), par exemple, pour obtenir les doses plus vites ? L'histoire tranchera.

Masque, confinement, quarantaine: quoi d'autre?

Pourquoi la Task force n’a-t-elle jamais commandé d’études randomisées contrôlées sur l’efficacité des mesures non médicamenteuses, comme le port du masque? Parce qu'elle ne se pose pas la question:

«Il existe un consensus scientifique: le port du masque est une mesure pragmatique et efficace pour réduire la propagation du virus.»

La distanciation physique (partant, le semi-confinement et la mise en quarantaine) est aussi considérée comme efficace. Pour arriver à ces conclusions, la Task force évoque notamment une méta-analyse basée sur 44 publications scientifiques parue en juin 2020 dans la revue médicale The Lancet.



Mais pourquoi la Task force n’a pas elle-même commandé des études pour appuyer (ou pas) scientifiquement ces mesures et, peut-être, améliorer leur acceptabilité par la population ? Elle répond en affirmant s’appuyer non seulement sur des études scientifiques internationales comme celle précitée, mais aussi «sur d'autres sources, par exemple des études dans le cadre de projets de recherche (CoronaImmunitas), l'Institut suisse de recherches conjoncturelles (KOF) ou des données du secteur de la santé».

La Suisse est-elle prête pour la prochaine pandémie?

Chez watson, on a l'esprit tourmenté, mais on anticipe. Alors on s'est demandé ça:

«Berne a-t-elle profité des douze mois de crise pour réfléchir sur ses capacités d’approvisionnement médical en cas de nouvelle pandémie?»

C'était il y a treize mois, et la Confédération était à la ramasse. Les stocks de matériels médicaux manquaient, à commencer par les fameux respirateurs. Avec empressement, l’armée a acheté 1700 appareils, dont la moitié n’a jamais servi. La situation semble être aujourd’hui stabilisée. Mais alors que nous sommes visiblement entrés dans «l'ère des pandémies» selon les services de l'ONU, la Suisse est-elle prête ?

A cette question, l’OFSP répond que:

«La Confédération prépare actuellement un rapport sur l’approvisionnement des produits thérapeutiques, en collaboration avec Swissmedic, l'Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays (OFAE) et la pharmacie de l’armée. Ce rapport devrait être publié durant le premier trimestre 2022 et prévoit d’examiner les options juridiques et économiques dont dispose la Suisse pour améliorer, dans un contexte international, l’approvisionnement en médicaments et en vaccins.»

Attention, ce n'est pas terminé: «Mais ça ne concerne pas les autres produits que vous mentionnez et ce n’est pas lié uniquement à la crise sanitaire. Ce problème est connu depuis plusieurs années», poursuit l’OFSP. Ce n'est pas une petite pandémie planétaire bien mortelle qui va changer de bonnes vieilles habitudes.

Quel est l'impact de la crise sanitaire sur le financement de la santé?

Si la stratégie de la Confédération est celle de la réponse immédiate à l’urgence, sans remise en question globale du financement de notre système de santé, que fera-t-on lorsque d’autres virus feront leur apparition?



Il faut distinguer les deux temporalités. Il y a d’un côté la réponse à l’urgence de la pandémie, basée notamment sur les chiffres agrégés par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), les recommandations de la Task force de la Confédération ou encore les avis récoltés ici et là lors des consultations. De l’autre, il y a la question du système de santé et des défis auxquels il fait face depuis bien avant la pandémie.

La stratégie 2020-2030 du Conseil fédéral en matière de politique de la santé a été approuvée le 6 décembre 2019, soit peu avant la crise. Cette dernière a-t-elle engendré des modifications ? «Pas pour l’instant , répond l’OFSP par la voix de son porte-parole Grégoire Gogniat. «Le cas échéant, c’est au Conseil fédéral de l’adapter s’il le souhaite. Il faut noter que les enjeux décrits dans la stratégie restent actuels malgré la crise», ajoute-t-il, évoquant la numérisation, l’évolution démographique ou encore le financement du système de santé.



Est-ce qu'on va garder le masque toute notre vie?

On l’entend sans cesse: il faut apprendre à vivre avec le coronavirus et les mesures de lutte contre la pandémie ne pourront pas vraiment être assouplies avant que la vaccination de la population presque terminée. Interrogé à ce propos dans Le Temps il y a un mois, le conseiller fédéral Alain Berset s’est voulu rassurant, soulignant que nous sommes des êtres sociaux qui «avons tous besoin de proximité».

«Le temps viendra où nous pourrons enlever le masque et revivre plus proches les uns des autres»

Toutefois, l’homme au front de la pandémie depuis le début reconnaît que plusieurs réflexes pris depuis le début de la crise resteront immanquablement. «Certains éléments vont rester. Je pense par exemple que, en période de grippe, les gens porteront plus facilement un masque». Alors, qu'en pense l'aréopage de scientifiques qui conseille le fédéral Conseil ? Un avenir masqué, ou démasqué ?

«Il est trop tôt pour que nous soyons en mesure de donner une réponse d'un point de vue scientifique sans avoir à spéculer»

