International

Suisse

Un poisson d'avril judiciaire, un vaccin tueur et du glagla



Image: Shutterstock / watson

Le shaker

Un poisson d'avril judiciaire, un vaccin tueur et du glagla

Vous avez passé la journée dans un resto clandestin sans wifi? Calmez-vous: voici une gorgée d'infos essentielles pour ne pas passer pour un nanti à l'apéro.

C'est quoi Le Shaker? Un résumé de l'actualité du jour, mixé par la team watson et à boire cul sec en fin de journée du lundi au vendredi. (Santé!) Pour vous abonner au Shaker, cliquez sur le cocktail 🍹

💉 Le vaccin qui tue(rait) ☠️

Netflix ou réalité? C'est en tout cas le pitch de film d'horreur digne d'un lundi mardi qui décapsule à merveille la courte semaine qui nous attend: un responsable de l'Agence européenne du médicament confirme l'existence d'un lien entre le vaccin Astrazeneca et les cas de thrombose qui font la une depuis plusieurs jours.

Définition du suspens: «Nous devons encore comprendre comment cela se produit»

Pourtant, les pistes existent, et elles sont expliquées avec une simplicité enfantine par le collectif de chercheurs «Du côté de la science». 👇

Définition de la vulgarisation: «Une réaction immunitaire discordante avec activation des plaquettes, potentiellement associé à un effet NET ou à une diminution du taux d’ACE2 à la surface des cellules endothéliales, conduisant à un sur-risque thrombotique»

Pendant que vous ramassez des morceaux de votre cerveau tombés dans votre Spritz, on profite pour vous rappeler que des dizaines de cas ont déjà été recensés, dont plusieurs se sont soldés par un décès et notamment sept en Grande-Bretagne. C'est toujours moins que le nombre de plus en plus élevé d'angoissés de la piqûre vaccinale qui, avec ce type de couacs, ne va pas s'éteindre de si tôt.

Même l'OMS est d'accord puisqu'elle a annoncé en fin de journée que le jeu en valait (pour l'instant) la chandelle et que les risques n'étaient pas aussi importants que les bénéfices.

⚗️ Grosse tension à l'OFSP

En fin de matinée, la police a dû intervenir dans le bâtiment administratif de la Santé publique à Berne. Pourquoi? Parce qu'une substance suspecte a été découverte par un employé. (Non, ce n'est pas une dose de vaccin Astrazeneca.)

«Une personne en contact avec le produit en question a été isolée»

Dans l'après-midi, les autorités se sont aperçues que la substance était inoffensive. (On n'est décidément pas dans 24 Heures chrono à Berne.)

🍲 Petits plats dans les...

C'est l'histoire d'un gars, star de télé-réalité française, fan de Napoléon 1er, collectionneur d'art et organisateur de sauteries VIP à Paris, qui se retrouve dans un scandale national après une enquête de la rédaction de M6 sur les restos clandestins. Ce gars, c'est Pierre-Jean Chalençon, sorte de Louis la Brocante des beaux quartiers. Le bonhomme est accusé d'avoir organisé le 1er avril dernier, avec l'aide du cuisinier Christophe Leroy, une sauterie gourmande, hors de prix et clandestine dans le palais Vivienne, qu'il possède depuis 2015.

Bien qu'une enquête pénale soit ouverte et que des ministres soient encore soupçonnés d'y avoir trempé la cravate, on vous épargne le menu précis du scandale (que vous pouvez relire ici). Sachez tout de même que pour Chalençon sur BFMTV mardi matin, tout ça n'était rien d'autre que «le plus gros poisson d'avril de l'histoire de ces 10, 15 ou 20 dernières années». (Un poisson accompagné de sa mousseline d'ego et saupoudré de culot rhétorique.)

«Si les gens n'ont pas un peu d'humour... et bien ils n'ont rien compris»

Et bien sûr, vous vous demandez...

Que penser de tout ça? Les Français s'ennuient Le gouvernement nous ment Les riches font aussi des poissons d'avril

🎤 Rouvrez les (Béna) bar

Discussion de comptoir? Peut-être. Reste qu'on a découvert que le chanteur français Bénabar était vivant furax. Sur les ondes de la radio RTL, Bénabar tire à boulets rouges mous sur les Victoires de la musique. Selon lui, cette cérémonie est «parfaitement corrompue» et jure que plus jamais il ne voudra y être nommé. Quand il flingue les Victoires, celui qui a sorti en début d'année l'album «Indocile heureux» flingue évidemment les happy few de la cérémonie (et en Monsieur Météo s'il vous plaît):

«Il faut quand même que ça s’arrête tous ces gens qui prétendent faire la pluie et le beau temps, qui ne font que tricher sur la météo»

Précisons que notre ami Bénabar a lui-même bénéficié des Victoires au tout début de sa carrière, puisqu'il a remporté la fameuse statuette dans la catégorie «album de chansons, variétés» en 2003. Quoi, le titre de son album à l'époque? Les risques du métier. Un prophète, décidément.

😰 Météo (sans Bénabar)💨

Après un lundi mardi très froid et très soufflant, demain mercredi il fera moins froid et moins soufflant, mais après il fera encore un peu plus froid et soufflant. Avant que ça redevienne de nouveau un peu moins froid et moins soufflant. Etc.

💦 Le joli bluff de Kolbe 🏉

Ce week-end, le Stade Toulousain s'est imposé contre les Irlandais du Munster 33 à 40. Certes, la rencontre fut passionnante, mais c'est juste après le match que les internautes ont vraiment pris leur pied. Alors que tous ses petits camarades toulousains quittaient le terrain, l'excellent ailier sud-africain Cheslin Kolbe est resté pour faire un peu de ménage. Vous savez, comme ce pote précieux qui ramasse les cadavres de bière chez vous après la bamboche. Mais relevons que si Kolbe a fait un petit tour de terrain, c'était pour ramasser des bouteilles d'eau après cette rencontre de... l'Heineken Champions Cup.👇

Cheslin Kolbe, arguably the best player in the world right now, cleaning up rubbish around the pitch at Thomond Park after full-time...



This is what it's all about ❤️#HeinekenChampionsCup pic.twitter.com/LviV26kFiW — Rugby on BT Sport (@btsportrugby) April 3, 2021

🐍 Et ce soir ? 👀

On mate Le Serpent. Parce qu'il n'y a pas grand-chose d'autres à se mettre sous la canine, parce que c'est pas totalement mauvais et parce que l’excellent Tahar Rahim incarne Charles Sobhraj, un tueur en série français qui a (vraiment) hanté l’Asie des années 1970 en tuant une grosse dizaine d'humains qui ne lui avaient rien demandé (ou presque).

C'est déjà la fin du Shaker

Moi je file fermer toutes les fenêtres chez moi avant d'ouvrir la bouteille de rouge. Ciao!

Plus d'articles d'«Actu» Le Parlement canadien reconnaît le génocide ouïghour, la Chine fâchée Link zum Artikel Le Président argentin et ses amis «VIP» vaccinés avant tout le monde Link zum Artikel Les Etats-Unis passent la barre du demi-million de morts du Covid Link zum Artikel