Une Suissesse est morte en prison aux Philippines

Une Suissesse de 70 ans est morte en prison aux Philippines

Arrêtée à l’aéroport de Manille avec six kilos de méthamphétamine, une ressortissante suisse est décédée en détention, a confirmé le Département fédéral des affaires étrangères.

Arrêtée avec plusieurs kilos de drogue dans ses bagages, une ressortissante suisse est décédée en détention aux Philippines d'après le portail nau.ch. L’information a été confirmée à nos confrères par le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE).

La Suissesse lors de son arrestation. Image: Twitter/Bureau of Customs PH

La femme avait été interpellée en septembre dernier à l’aéroport de Manille, expliquait Le Matin. Les autorités philippines affirment avoir découvert six kilos de méthamphétamine, aussi appelée «crystal meth», dissimulés dans les parois de sa valise. La cargaison était estimée à 40,8 millions de pesos philippins, soit un peu plus de 500 000 francs, selon nos confrères.

Une suisso-suédoise

Agée de plus de 70 ans, la suspecte possédait la double nationalité suisse et suédoise. Elle arrivait d’Abu Dhabi lorsqu’elle a été arrêtée. Selon nau.ch, elle est décédée au début du mois de décembre alors qu’elle se trouvait en prison. «Le DFAE est en contact avec les autorités locales et les proches», a indiqué son porte-parole Jonas Montani, sans donner davantage de précisions pour des raisons de confidentialité.

Elle risquait 40 ans de prison aux Philippines. Image: Twitter/Bureau of Customs PH

A la demande de la détenue, l’assistance consulaire avait été assurée par l’ambassade de Suède à Manille. Les autorités suédoises ont confirmé le décès d’une ressortissante suédoise vivant à l’étranger, également en détention au moment des faits, sans communiquer la cause de la mort.

En guerre contre la drogue

La femme risquait une peine allant jusqu’à 40 ans de prison. Les Philippines appliquent une politique antidrogue parmi les plus strictes au monde.



Les conditions de détention y sont régulièrement critiquées par des organisations de défense des droits humains, qui dénoncent une surpopulation extrême et un accès limité aux besoins essentiels. (jah)