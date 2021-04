Des bouchons, un château, pas d'alcool et un gentil lapin-poisson

International

Vous avez passé la journée dans un donjon? Calmez-vous: voici une gorgée d'infos essentielles pour ne pas passer pour une chimère à l'apéro.

🚗 Bouchons et château

«Chi va piano va sano e va lontano» comme dit le proverbe italien. Justement, ceux qui se ruent en ce moment vers l'Italie ont le temps d'apprendre les bases de la langue dans leur voiture puisque selon le TCS, des bouchons se sont déjà formés en direction de la botte. Pourtant, l'Italie l'a dit hier, elle maintient ses fermetures jusqu'au 30 avril (et promet accessoirement des sanctions aux soignants qui ne voudront pas se faire vacciner...). Buone vacanze!

Pour ceux qui ne seraient pas dans des bouchons helvético-italiens, bonne nouvelle, il y a au moins un truc à faire par ici: le château de Chillon a rouvert ses portes au public aujourd'hui. De quoi s'occuper pendant au moins 2h ces prochaines semaines. De rien.

🔔 La France sous cloche

Dès ce week-end de Pâques, nos voisins français seront à nouveau invités à rester à maximum 10km de chez eux. Emmanuel Macron a aussi annoncé d'autres mesures: fermeture des écoles et crèches, fermeture des commerces non-essentiels, etc, etc.

Et ce matin, c'est Jean Castex, son Premier ministre, qui en a remis une couche: il a annoncé que la consommation d’alcool sur la voie publique sera interdite. La goutte de Bordeaux qui fait déborder le verre.

Courage, la France ♥️

Comme une ✉️ à la Poste ?

Après l'annonce hier, place aux réactions. Le Socialiste fribourgeois Christian Levrat devrait prendre la tête de la Poste. Et ça ne plaît pas à tout le monde. Selon Michaël Buffat (UDC/VD) interrogé par la RTS, il s'agit de copinage entre Levrat et la conseillère fédérale PS Simonetta Sommaruga, qui aurait poussé son dossier. D'autres UDC partagent cet avis. «Faux», rétorque Jon Pult (PS/GR), qui souligne que c'est tout le Conseil fédéral qui a élu le Fribourgeois, rappelant aussi que le gouvernement est à majorité UDC et PLR.

Image: sda

Sachant que c'est aussi le système de nomination qui est remis en cause, ou encore le fait que le Fribourgeois est encore conseiller aux Etats… Et que son accession au trône de la Poste n'est pas encore validée. Ça sent la nomination en courrier B tout ça.



🤯 Du foot et des maths

«Alors attends, si j'en prends 26 au lieu de 23, mais qu'il y a 5 changements au lieu de 3, que je multiplie par le nombre de matches moins l'inclinaison de la Lune, ça donne...»

Ce calcul est tout à fait bancal (et il n'étonnera pas mon prof de maths). C'est pourtant plus ou moins ce qui attend les sélectionneurs pour l'Euro si l'UEFA donne son feu vert. Certaines grandes nations du foot ont demandé à l'instance de pouvoir prendre plus que 23 joueurs.

L'UEFA envisage d'autoriser plus de 23 joueurs par sélection lors du prochain Euro (11 juin-11 juillet), comme le réclament plusieurs sélectionneurs face aux risques liés au Covid-19, a annoncé l'instance du football européen à l' #AFP #AFPSports pic.twitter.com/KAqKHuOziW — Agence France-Presse (@afpfr) April 1, 2021

Comme on met 11 joueurs sur le terrain (enfin 22 puisqu'il y a 2 équipes mais là je vais vous perdre), que les sélectionneurs auront le droit de procéder à 5 changements durant chaque match au lieu de 3 habituellement, mais qu'ils seront a priori 25 ou 26 à faire le déplacement au lieu de 23, ça ne fera pas moins de joueurs (et d'egos) déçus de ne pas fouler la pelouse s'ils ne sont pas titulaires. Là, je vous ai perdus, non?

🐰 Un lapin stupéfiant 🚨

Parce qu'il est de bon ton de caser des animaux mignons par-ci, par-là, voici Bugsy, qui rejoint la brigade des stups à la Police vaudoise.

Même si on sait que c'est un poisson d'avril, on a quand même lâché un «haaaan l'est pire chouuuu» en voyant cette info.

[Stupéfiant 🐰] Bienvenue à Bugsy, qui intègre notre brigade des stups après une année de formation. Il intègrera une patrouille dès la semaine prochaine et mettra à profit son ouïe exceptionnelle. Tout savoir 👇 https://t.co/8WjXqM4S70 — Police vaudoise (@Policevaudoise) April 1, 2021

Et ce soir ? 👀

On va regarder Top Chef, l'épisode qui n'a pas été diffusé hier sur M6 en raison d'un... match de foot de l'équipe de France. Au moins, les Bleus ont gagné, on n'a pas sacrifié une soirée sans pouvoir regarder des gens courir dans une cuisine pour pondre le cromesquis parfait pour rien.

C'est déjà la fin du Shaker

Allez, bon week-end pascal, Pascal!

(C'est parce que mon papa s'appelle Pascal, alors je lui fais une dédicace pour voir s'il lit mes articles. Mais bon week-end à tous!) 🐣

