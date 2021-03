International

Suisse

Des bombes, des trombes et Alain Berset... torse nu



Image: Shutterstock / watson

Le shaker

Des bombes, des trombes et Alain Berset... torse nu

Vous avez passé la journée à tenter d'oublier que c'était lundi? Calmez-vous: voici une gorgée d'infos essentielles pour ne pas passer pour un endimanché à l'apéro.

C'est quoi Le Shaker? Un résumé de l'actualité du jour, mixé par la team watson et à boire cul sec en fin de journée du lundi au vendredi. (Santé!) Pour vous abonner au Shaker, cliquez sur le cocktail 🍹

💣 Les jeunes font la bombe

Il y a deux façons de faire la bombe. Et (manque de bol) les deux options sont actuellement illégales: faire la bombe sous les spotlights poisseux des boîtes de nuit et faire la bombe dans le but que cette dernière explose. Pas de disco à l'actu aujourd'hui, mais une nouvelle alerte à la bombe qui a secoué un gymnase vaudois cet après-midi.

shutterstock

Plusieurs centaines d'étudiants du site scolaire de Marcelin ont été évacués dans le calme, la police a déboulé dans le calme... et la procédure de sécurisation des lieux s'est déroulée dans le calme. Vraiment OKLM👇

«Personne n’a semblé craindre une véritable explosion»

A noter tout de même que c'est la cinquième fois que les cours sont interrompus dans les environs de Lausanne pour la même menace. Toutes restées à l'état d'alerte (pfiou...). De là à affirmer que les jeunes ont besoin d'éclater de s'éclater...

❓Mmmh, Alain ?🤔

Oups, fausse alerte, désolé... Pas de conférence de presse du Conseil fédéral ou de l'OFSP aujourd'hui. Et les bars n'ont toujours pas rouverts. (C'est fou comme on est tous devenus accro à ces petits rendez-vous fédéraux, nan?)

En revanche (en pleine crise du Covid de manque), on a pu trouver le temps de découvrir que notre ministre de la Santé avait droit à son mauvais deep fake sur le célèbre site Giphy.

🐨 Un mètre d'eau(stralie)

La nation des koalas et des surfeurs se noie actuellement dans une série d'immenses catastrophes hydrauliques. Trente ans qu'il n'avait pas plu autant sur le continent: un mètre d'eau. Un. Mètre. D'eau. Y a de quoi prendre peur. À Sydney, un barrage fournissant l'eau potable a même débordé et une bonne partie de la côte Est a été évacuée.

Pour situer le niveau de 💦 ☠️: «Nous sommes en territoire inconnu»

Faut pas avoir peur de se mouiller: 🌧 #Australie : des #pluies diluviennes & de graves #inondations touchent le sud-est, y compris #Sydney. Résultat : des milliers d’habitants évacués, des centaines d'écoles fermées... Quel contraste avec la sécheresse & les incendies hors norme de fin 2019 dans ces régions ! @LCI pic.twitter.com/erhwvdh2im — Guillaume Woznica (@GWoznica) March 22, 2021

watson a pu récolter un témoignage à la source avec une Valaisanne qui vit actuellement sous à Byron Bay.👇



🔪 Les chiffres du crime

Si le câlin, la soirée de boîte ou la mêlée de rugby ne sont pas Covid compatibles, le crime non plus. Durant la situation extraordinaire (du 16 mars au 19 juin 2020), les infractions pénales ont globalement baissé de 21% par rapport à la moyenne des trois dernières années. Mais certaines augmentations (deux, en l'occurence) sont stupéfiantes☝️:

Brigandage aggravé: +329%

Contrebande de stupéfiants pour consommation personnelle: +264%

Le pragmatisme: «Les gens étaient beaucoup plus présents chez eux en raison de l’obligation de travailler à domicile»

Un chiffre plutôt étonnant

👇​ 355

C'est le nombre de cas de filouteries d'auberge qui a été enregistré en 2020. En clair, alors que les restos sont restés fermés de nombreux mois, des petits malins ont profité des rares moments d'accalmie pour casser la croûte sans casser la tirelire. D'accord, c'est 31% de moins qu'en 2019, mais il ne fait définitivement pas bon être restaurateur en ce moment.

Et ce soir ? 👀

Profitez d'envoyer à vos proches des messages vocaux longs comme la pandémie, parce que bientôt ils pourront vous accélérer: WhatsApp réfléchit sérieusement à un outil qui permettra d'ajuster la vitesse de lecture des vocaux enregistrés sur l'application.

Et si vous ne supportez pas l'idée qu'on vous postillonne des syllabes instantanées, cette complainte de notre collègue Marie-Adèle vous ira comme un gant.👇

C'est déjà la fin du Shaker!

Moi je m’en vais faire un voice message avec glaçon et citron.