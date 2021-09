International

Covid: des vols réservés aux vaccinés? L'idée intéresse la Suisse



Des compagnies aériennes, comme Lufthansa, cherchent à conclure des partenariats exclusifs afin de faciliter l'entrée de leurs passagers vaccinés à certains pays. La Suisse est également en pourparlers.



Voyager comme avant? Ce n'est toujours pas possible, surtout lorsqu'il s'agit de destinations long-courriers. Les Etats-Unis ont fermé leurs frontières (ou presque) et de nombreuses destinations asiatiques appliquent des règles strictes: tests PCR, obligations de quarantaine. Tout cela à un impact direct sur les compagnies aériennes: les réservations sont en baisse et elle en souffrent. Par conséquent elles doivent trouver des solutions.



Quel est le nouveau concept développé par Lufthansa?

La compagnie allemande innove. Lufthansa a annoncé une coopération avec Singapour et sa compagnie Singapore Airlines. À partir du 8 septembre – au départ de Francfort et de Munich –, l'entrée dans la cité-Etat sera de nouveau possible pour les voyageurs allemands entièrement vaccinés. La quarantaine imposée précédemment à l'arrivée ne sera plus appliquée. Selon Lufthansa, l'Allemagne est le premier pays avec lequel la métropole a conclu un tel accord.



Dans le secteur, on parle de «Vaccinated Travel Flights» (en français: «vols de vaccinés»). Cela signifie que pratiquement seuls les passagers vaccinés sont susceptibles d'être à bord.

Est-ce que cela intéresse en Suisse?

Une telle coopération avec Singapour séduit également Swiss, filiale de Lufthansa:

«De telles coopérations nous intéressent et nous sommes en échange constant avec les autorités»

Ces vols d'un genre particulier sont une option pour Swiss. Il appartient, toutefois, aux autorités de créer les conditions-cadres appropriées.

L'aéroport de Zurich ne semble pas non plus opposé à l'idée de «Vaccinated Travel Flights»:

«En principe, nous accueillons favorablement toutes les mesures et réglementations qui rendent les voyages plus faciles et plus prévisibles.»

Toutefois, la porte-parole ne dit pas si cela nécessiterait des changements d'infrastructure au sein de l'aéroport.

Qui aura le droit aux «Vaccinated Travel Flights»?

Sont éligibles les passagers qui sont entièrement vaccinés avec un vaccin de Pfizer-Biontech ou Moderna, entre autres. La nationalité allemande n'est pas requise. Néanmoins, pour les voyageurs venus de Suisse qui voudraient prendre ces vols, cela se complique. En effet, la vaccination doit avoir été effectuée en Allemagne ou à Singapour. Et avant le départ, il faut avoir passé 21 jours consécutifs en Allemagne.

En outre, deux tests PCR négatif sont toujours requis: un avant le départ et un à l'arrivée. Sur place il est impératif de rester dans son logement jusqu'à recevoir le résultat du second test (celui après l'arrivée sur place). En outre, d'autres tests PCR pourraient être imposés en fonction de la durée du séjour.



L'effort reste important. Mais cette solution montre à quel point les compagnies aériennes tentent désespérément d'augmenter à nouveau le nombre de leurs réservations – souvent de leur propre initiative, car de nombreux gouvernements prennent leur temps.



Qu'en pense-t-on du côté des autorités Suisses?

L'Office fédéral de la santé publique et le Département des affaires étrangères ont été surpris par la question posée par nos confrères de CH Media. Cependant, Christian Schubert, porte-parole de l'Office fédéral de l'aviation civile, indique qu'ils ont également été contactés par Singapour. Il commente:

«Dans l'intérêt des voyageurs et des compagnies aériennes, nous sommes intéressés par les moyens mis en place pour rendre les vols à nouveau plus faciles et prévisibles, malgré Covid-19.»

Il a, toutefois, été décidé d'attendre les premières expériences des vols de la Lufthansa avant de se lancer.

Objectif pour Swiss? Le retour des vols vers les Etats-Unis

Chez Swiss, Marco Lipp, ne précise pas quels pays sont concernés par les «Vaccinated Travel Flights» de Swiss à l'avenir. Ce qui est clair, en revanche, c'est que la compagnie aérienne espère, depuis longtemps, l'ouverture des Etats-Unis, le marché le plus important de Swiss. Car aujourd'hui encore, seuls les citoyens américains, leurs conjoints et les hommes d'affaires peuvent se rendre à New York, San Francisco ou Boston avec un visa, qu'ils soient vaccinés ou non.

Lufthansa, quant à elle, ne s'attend pas à ce que les Etats-Unis s'ouvrent avant la fin de l'année, comme l'a déclaré, jeudi, le vice-président et ex-PDG de Swiss, Harry Hohmeister, lors d'un congrès de l'industrie en Allemagne: «De manière réaliste, nous ne pourrons pas nous attendre à cela avant la fin du quatrième trimestre», a-t-il déclaré, selon le Handelsblatt. Il avait été trop optimiste par le passé en pensant que cela se produirait déjà en juillet.

