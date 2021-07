Dès ce vendredi, voyager en Europe avec le certif' suisse sera possible

La Commission européenne a enfin accepté le certificat Covid de la Confédération. Cette reconnaissance libère la voie aux voyageurs venus de Suisse.

Via E-Mail teilen

In Whatsapp teilen

In Messenger teilen

Plus «International»

On se demandait quand la Commission Européenne donnerait son feu vert au certificat Covid suisse. C'est chose faite. À partir de ce vendredi, les citoyens helvétiques peuvent se rendre dans un pays de l'UE, en Islande ou en Norvège.

Pendant les vacances d'été, ils pourront présenter à l'entrée d'un pays leur QR code, contenu dans le certificat, indiquant si l'individu a été vacciné, testé ou s'il est guéri.