International

Suisse

Le variant Delta menace vos vacances dans ces pays-là



Voici les destinations menacées par le variant Delta

Vous vous apprêtez à partir en voyage? Voici les dix destinations préférées des Suisses où le variant Delta pourrait jouer les trouble-fêtes.

Diese Story ist auch auf Deutsch verfügbar. Zur Story

Leo Helfenberger Leo Helfenberger Suivez-moi Se désabonner

En Suisse, les vacances d'été sont sur le point de commencer. Cependant, l'augmentation du nombre de cas Covid, dans plusieurs destinations de vacances populaires, tout comme la propagation du variant Delta suscitent l'inquiétude.

Dans les dix destinations estivales suivantes, fréquemment visitées par les Suisses, le nombre de cas est en nette augmentation. Ces lieux de vacances ont été classés en fonction de l’augmentation du nombre de cas par rapport à la semaine précédente (en %). Dans certains endroits, les cas sont encore à un faible niveau.

La Grèce +110%

keystone

Nombre de cas dans les 7 derniers jours: +5697.

Incidence sur 7 jours: 53 pour 100 000 habitants.

Taux de vaccination: 75 doses administrées pour 100 habitants.

En Grèce, deux fois plus de cas ont été signalés au cours des sept derniers jours par rapport à la semaine précédente. L'incidence est passée à 53. Cependant, le taux de vaccination élevé semble prévenir les évolutions graves de la maladie, et les décès n'ont pas augmenté proportionnellement jusqu'à présent.

L’Espagne +92%

Nombre de cas dans les 7 derniers jours: +55 652.

Incidence sur 7 jours: 118 pour 100'000 habitants.

Taux de vaccination: 84 doses administrées pour 100 habitants.

Variant Delta: 44% des cas.

En Espagne, c'est surtout la mutation Delta qui provoque une augmentation rapide du nombre de cas. Près de la moitié des personnes infectées l’ont été par ce variant, hautement contagieux. L'incidence est montée à 118 au cours des dernières semaines.

Le Portugal +57%

Nombre de cas dans les 7 derniers jours: +15122.

Incidence sur 7 jours: 147 pour 100 000 habitants.

Taux de vaccination: 81 doses administrées pour 100 habitants.

Variant Delta: 75% des cas.

Au Portugal, la situation est similaire à celle de l'Espagne. Toutefois, le variant Delta se détecte déjà dans 75% des nouveaux cas. Le nombre de nouvelles infections a augmenté lentement au début, mais de plus en plus rapidement depuis la semaine dernière.

Devrions-nous nous rendre en Espagne et au Portugal? A l’heure où bon nombre de Romands ont prévu de se rendre en Espagne ou au Portugal - parfois pour y voir leur famille - nous avons demandé à l’Office fédéral de la santé publique ce qu'il préconisait. Berne ne se positionne pas. Simone Buchmann, porte-parole de l’OFSP, indique toutefois que «les personnes qui ont été vaccinées deux fois sont relativement bien protégées. Se faire vacciner est donc le meilleur choix». La Confédération recommande aux Suisses non-vaccinés qui rentrent d’Espagne ou du Portugal de se faire tester «immédiatement après leur voyage de retour s’il y a la moindre suspicion d’infection».

Le Maroc +55%

keystone

Nombre de cas dans les 7 derniers jours: +4902.

Incidence sur 7 jours: 13 pour 100 000 habitants.

Taux de vaccination: 52 doses administrées pour 100 habitants.

Variant Delta: (Pas encore) détecté.

Au Maroc, le nombre de cas a également augmenté plus rapidement ces derniers jours. Toutefois, il convient de noter ici que le nombre de tests effectués est relativement faible et que le séquençage pour le variant Delta n'est pas très fiable. Ainsi, le nombre de décès par rapport au nombre de cas est beaucoup plus élevé que dans les autres pays.

La Thaïlande +38%

Nombre de cas dans les 7 derniers jours: +40 138.

Incidence sur 7 jours: 58 pour 100 000 habitants.

Taux de vaccination: 13 doses administrées pour 100 habitants.

Variant Delta: 46% des cas.

En Thaïlande, les chiffres sont également en forte augmentation. Ici, pratiquement aucun test n'a été effectué pendant une très longue période. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), plus de 40 000 nouveaux cas ont été annoncés ces derniers jours. Au total, cependant, seuls 300 000 cas ont été signalés à l'OMS depuis le début de la pandémie. Ici aussi, les chiffres doivent être interprétés avec prudence. Néanmoins, on peut affirmer qu'une vague d’infections au Covid-19 se prépare en Thaïlande.

La France +36%

Nombre de cas dans les 7 derniers jours: +14 633.

Incidence sur 7 jours: 22 pour 100 000 habitants.

Taux de vaccination: 78 doses administrées pour 100 habitants.

Variant Delta : 39% des cas.

En Europe occidentale, les chiffres augmentent de nouveau à divers endroits. Chez notre voisin français, par exemple, le nombre de cas ne semble plus diminuer, mais augmente légèrement. Toutefois, l'incidence sur 7 jours est encore loin de celle des vagues d'octobre et d'avril. Ici aussi, le variant Delta gagne du terrain. Ces derniers jours, il a été détecté dans 39% des nouvelles infections.

L’Indonésie +36%

keystone

Nombre de cas dans les 7 derniers jours: +188 553.

Incidence sur 7 jours: 69 pour 100 000 habitants.

Taux de vaccination: 16 doses administrées pour 100 habitants.

Variant Delta : 94% des cas.

En Indonésie, le nombre de cas a fortement augmenté au cours des dernières semaines. En ce moment, le nombre de cas quotidien est à un niveau record. Au total, environ 2,3 millions de cas ont été signalés. 8% d’entre eux, c’est-à-dire 188 553 des 2,3 millions, au cours des sept derniers jours seulement. La mutation Delta s’est déjà imposée comme le variant dominant, et le taux de vaccination est très faible par rapport à l’Europe.

La Croatie +27%

Nombre de cas dans les 7 derniers jours: +606.

Incidence sur 7 jours: 15 pour 100 000 habitants.

Taux de vaccination: 62 doses administrées pour 100 habitants.

Variant Delta : 32% des cas.

Pendant l’été, la Croatie est très prisée par de nombreux Suisses, notamment pour les vacances en camping. Malheureusement, le nombre de cas de Covid a augmenté ces dernières semaines. Environ un tiers d'entre eux proviennent du variant Delta, hautement contagieux. Néanmoins, les incidences restent à un niveau faible.

Le Mexique +20%

Nombre de cas dans les 7 derniers jours: +34 276.

Incidence sur 7 jours: 27 pour 100 000 habitants.

Taux de vaccination : 36 doses administrées pour 100 habitants.

Variant Delta : 40% des cas.

Au Mexique, le nombre de cas et l’incidence sont en constante augmentation. Là aussi, la propagation du variant Delta contribue à cette évolution. De plus, le taux de vaccination se trouve à un niveau relativement bas.

L’Italie +7%

Image: keystone

Nombre de cas dans les 7 derniers jours: +5341.

Incidence sur 7 jours: 9 pour 100 000 habitants.

Taux de vaccination: 83 doses administrées pour 100 habitants.

Variant Delta : 30% des cas.

En Italie, une légère augmentation a été observée ces derniers jours. Cependant, l'incidence est à un niveau étonnamment bas, qu'il pourrait également s'agir d'une accumulation temporaire de cas. Le taux de vaccination chez notre voisin du sud est bon, mais il faut garder un œil sur la propagation du variant Delta.

Sources Données: OMS

Tous les chiffres relatifs aux nombres de cas et à la vaccination proviennent de l'Organisation mondiale de la santé. Dans les graphiques, les trois derniers jours signalés (du 3 au 6 juin) ont été omis en raison de publications tardives.

Données sur le variant Delta: Gisaid

Dans chaque pays, les données se réfèrent à la part du variant Delta détecté dans tous les cas signalés au cours des 7 derniers jours.

«Les effets désirables du vaccin» 1 / 7 «Les effets désirables du vaccin» Plus d'articles sur le Covid Les Anglais pourront choisir de porter le masque ou non, malgré le variant Delta Link zum Artikel La Russie bat (encore) un nouveau record de contamination au Covid Link zum Artikel Le personnel de soins réticent au vaccin? Les EMS répondent Link zum Artikel Suisse: 6 hospitalisations en 24h ++ Pfizer va demander l'autorisation pour une 3e dose Link zum Artikel