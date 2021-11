Le variant Omicron sème la panique: le point sur la situation

61 voyageurs en provenance de deux vols d'Afrique du Sud ont été testés positifs au Covid-19 à leur arrivée à Amsterdam. Image: sda

Le nouveau variant du Sars-Cov 2 découvert en Afrique du Sud affole la planète. Samedi, il a été détecté au Royaume-Uni, alors que d'autres cas suspects ont été signalés en Europe. Tour d'horizon.

Où le variant a été détecté

Découvert en Afrique du Sud, le nouveau variant a pour l'instant été détecté au Malawi, en Israël sur une personne venue du Malawi, au Botswana et à Hong Kong.

Vendredi, Omicron a été également identifié en Belgique. La personne infectée venait de l'étranger, a été testée positive le 22 novembre et n'est pas vaccinée, ont déclaré les autorités belges. Samedi, deux cas ont été découverts au Royaume-Uni chez des personnes «liées à un voyage en Afrique du Sud», a annoncé samedi le ministère britannique de la santé.

D'autres pays devraient suivre. Selon l'UE, il existe un risque «élevé à très élevé» qu'Omicron se répande en Europe. Des cas suspects ont par ailleurs été signalés sur le continent.

En Allemagne: Le variant Omicron est, «selon toute vraisemblance», déjà présent dans le pays, a annoncé le ministre régional des Affaires sociales, Kai Klose. Des tests réalisés vendredi soir sur un passager arrivé à l'aéroport de Francfort en provenance d'Afrique du Sud ont révélé «plusieurs mutations typiques d'Omicron». L'analyse complète des résultats est encore en cours. Aux Pays-Bas: 61 passagers en provenance de deux vols d'Afrique du Sud ont été testés positifs au Covid-19 à leur arrivée à Amsterdam, a annoncé samedi l'autorité sanitaire néerlandaise, qui analyse les résultats à la recherche du nouveau variant. En République tchèque: un laboratoire local effectue des recherches sur un prélèvement réalisé sur une femme qui s'était rendue en Namibie et a été testée positive au Covid-19 à son retour. Le résultat devrait tomber dimanche.

Les passagers infectés par le coronavirus revenant d'Afrique du Sud sont transportés dans un hôtel pour être mis en quarantaine. Image: sda

La situation en Suisse

Le variant Omicron n'a, pour l'heure, pas été détecté en Suisse. La Confédération n'a pas attendu le premier cas positif pour prendre des mesures: vendredi, elle a interdit tous les vols directs en provenance de six pays d'Afrique australe, dont l'Afrique du Sud.

Seuls les ressortissants suisses ou du Liechtenstein et des personnes ayant un permis de séjour sont autorisés à embarquer vers l'Afrique du Sud.

Plus de détails par ici 👇 Publicité La Suisse interdit les vols depuis l'Afrique australe, avec des exceptions

L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) a demandé aux passagers en provenance d'Afrique du Sud arrivant à l'aéroport de Zurich de se mettre en quarantaine et de se faire tester.

Pas de contrôles samedi matin

Aucun contrôle spécial n'avait lieu samedi à l'aéroport de Zurich, où les voyageurs déambulaient normalement, certains évoquant d'après plusieurs médias des instructions peu claires. La veille, Berne appelait les personnes provenant de pays où sévit ce variant à ne pas prendre les transports publics pour rentrer chez elles.

Les réactions des autres pays

Après la découverte du variant, les fermetures de frontières se sont multipliées. Les Etats-Unis, le Canada et l'Arabie saoudite ont été les premiers à franchir le pas. Le Royaume-Uni, le Maroc et Israël ont fait de même. La Commission européenne a également décidé de suspendre les voyages en provenance et à destination de plusieurs pays d'Afrique australe.

L'aéroport international OR Tambo, en Afrique du Sud, se vide alors que plusieurs pays ont fermé leurs frontières. Image: sda

L'Afrique du Sud regrette ces fermetures, estimant qu'elle est «punie» en raison de la qualité de ses scientifiques qui ont détecté le nouveau variant Omicron, a affirmé samedi le gouvernement.

Et qu'en est-il des vaccins?

On ne sait pas encore si ce variant est plus puissant ou dangereux que les autres. Le point capital est de savoir s'il résiste ou non au vaccin.

Le point de vue du virologue de l'EPFL Didier Trono 👇 Publicité Le variant Omicron affole la planète: «Il faut vraiment le surveiller celui-là» de Fabien Feissli

Le professeur Andrew Pollard, directeur de l’Oxford Vaccine Group, estime «extrêmement improbable» que ce nouveau variant se propage fortement au sein de la population vaccinée.

Toutefois, si c’était le cas, «il serait possible d’agir très rapidement», a-t-il affirmé sur la BBC, car «les processus de mise au point d’un nouveau vaccin sont de mieux en mieux huilés». (asi/ats)