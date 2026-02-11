ciel couvert10°
DE | FR
burger
Suisse
Votation

Le peuple suisse votera sur la population et le service civil

KEYPIX - Le materiel de vote (bulletin et enveloppe et fascicules explicatifs et positions) pour la votation federale sur une initiative populaire &quot;Pour une economie responsable respectant les li ...
Image d'illustration.Image: KEYSTONE

Le peuple suisse votera sur la population et le service civil

Deux objets fédéraux figureront sur le bulletin de vote du 14 juin: l’initiative UDC «Pas de Suisse à 10 millions!» et la réforme du service civil, contestée par référendum.
11.02.2026, 12:3211.02.2026, 12:32

Le peuple suisse se prononcera le dimanche 14 juin sur deux objets fédéraux. Il votera sur l'initiative populaire de l'UDC «Pas de Suisse à 10 millions!» et sur la réforme du service civil, combattue par référendum, a décidé mercredi le Conseil fédéral.

Salaire minimum vaudois: le débat commence

L'initiative «Pas de Suisse à 10 millions!» demande que la population résidante permanente de la Suisse ne dépasse pas dix millions de personnes d'ici 2050. Le Conseil fédéral et le Parlement devraient prendre des mesures dès que la population dépasse les 9,5 millions. Ils rejettent l'initiative, sans contre-projet.

La deuxième votation concerne le durcissement des conditions d'accès au service civil. La réforme, adoptée par le Parlement, veut faire baisser le nombre de personnes qui quittent l'armée pour le service civil. Le but est de faire passer le nombre d'admissions annuelles de 6600 à 4000.

Les Jeunes Vert-e-s et la Fédération suisse pour le service civil (CIVIVA) ont déposé quelque 57 000 signatures contre le projet. Ils dénoncent un «démantèlement du service civil». (tib/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Son excès de vitesse d'1 km/h dans le Jura va lui coûter 2600 francs
Son excès de vitesse d'1 km/h dans le Jura va lui coûter 2600 francs
Les CFF galèrent sur cet axe international très prisé
Les CFF galèrent sur cet axe international très prisé
de Stefan Ehrbar
Les arguments qui ont sauvé Jessica Moretti de la détention
Les arguments qui ont sauvé Jessica Moretti de la détention
Pourquoi cette ex-élue Verte romande a échappé aux pénalités du chômage
1
Pourquoi cette ex-élue Verte romande a échappé aux pénalités du chômage
de Andreas Maurer
Les hangars du F-35 vont coûter plus cher que prévu à l'armée suisse
Les hangars du F-35 vont coûter plus cher que prévu à l'armée suisse
Thèmes
Les manifestations à Minneapolis
1 / 12
Les manifestations à Minneapolis
source: sda / angelina katsanis
partager sur Facebookpartager sur X
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Cette commune romande se fait saboter par Google et prend des mesures
Aux Ponts-de-Martel, dans le canton de Neuchâtel, le sentier didactique de la tourbière séduit toujours plus. Cependant, les services GPS égarent régulièrement les visiteurs sur des routes privées, à tel point que la commune a décidé d'agir.
Le sentier didactique de la tourbière, aux Ponts-de-Martel dans le canton de Neuchâtel, est un lieu prisé des promeneurs et amoureux de la nature. ArcInfo le relatait en juillet dernier, il a récemment été réaménagé pour être accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes. En conséquence, il attire de plus en plus de visiteurs.
L’article