Ils ne veulent pas du train de nuit CFF vers Malmö

On devrait pouvoir aller à Malmö, en Suède, en train de nuit grâce aux CFF à partir du printemps prochain. Mais certains politiciens de droite s'opposent au projet avant même sa mise en œuvre.

La vente des billets a déjà commencé, mais la liaison prévue entre la Suisse et Malmö risque de tomber à l'eau. Plusieurs politiciens bourgeois ont annoncé leur opposition au projet, selon la SonntagsZeitung. Principale raison invoquée: les subventions que la Confédération envisage d'accorder pour ce nouveau trajet.

Le président du Centre, Philipp Matthias Bregy assure ne pas s'opposer aux connexions avec les grandes villes européennes. Celles-ci sont sinon principalement desservies par avion. Pas Malmö: il n'y a pas de vol direct depuis la Suisse, le Haut valaisan parle donc d'une demande est inexistante.

Puisque des subventions «à la hauteur du projet» sont prévues, le conseiller national votera contre la participation fédérale envisagée jusqu'en 2030.

«C'est un luxe très cher à une époque où l'on fait des économies dans le transport régional de voyageurs»

Christian Imar (UDC), et Christian Wasserfallen (PLR), avancent des arguments similaires. Ce dernier déplore que cette liaison serve «uniquement pour du loisir». Il estime que l'État n'a pas à subventionner des destinations de vacances. Et que seules sont envisageables les aides financières aux trains de nuit utilisés par les hommes d'affaires.

Les CFF souhaitent proposer trois liaisons nocturnes aller-retour par semaine dès avril, avec une capacité de 350 places. La liaison devrait être subventionnée à hauteur de 8,9 millions de francs en 2026. Le SonntagsZeitung estime que chaque trajet recevrait 45 000 francs des caisses publiques, ce qui correspondrait à près de 200 trajets sur l'ensemble de l'année.

Selon les CFF, il n'est pas rentable d'offrir une telle liaison sans garantie de subventions en raison des coûts élevés. La compagnie voit un réel potentiel dans cette offre. Elle pense en effet que des touristes venus d'Allemagne, du Danemark et même de Suède voyageraient ainsi pour venir en Suisse.

Le Parlement se prononcera en décembre sur le financement de la «promotion du transport transfrontalier de voyageurs». Si les subventions pour la ligne Malmö sont refusées, les CFF rembourseront les billets déjà achetés.

