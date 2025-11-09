ciel couvert
Recours envisagé contre cette décision polémique des CFF

HANDOUT - Die SBB ersetzt die Doppelstockzuege der ersten Generation der Zuercher S-Bahn: Sie hat am Freitag, 7. November 2025, den Auftrag fuer 116 neue Fahrzeuge an den Hersteller Siemens Mobility v ...
Voici à quoi pourraient ressembler les trains des années 2030.Keystone

Stadler Rail songe à saisir la justice après la commande de plusieurs milliards de francs passée par les CFF à Siemens pour des trains à deux étages. C'est ce que rapporte la SonntagsZeitung. La compagnie a pris une mauvaise décision, selon le patron de Stadler Rail.
09.11.2025, 08:53

Peter Spuhler a déclaré qu'il allait «analyser sérieusement» la matrice d'évaluation des CFF et déposer un recours auprès du tribunal administratif de St-Gall dans les 20 jours, si le soupçon d'une évaluation trop basse se confirmait.

La différence de prix entre Stadler et Siemens ne s'élève qu'à 0,6%, raison pour laquelle les facteurs dits «légers» ont été décisifs. Stadler Rail a été nettement moins bien noté sur ces points, par exemple en matière de durabilité et de maintenance.

«Pour moi, c'est incompréhensible et il semble que l'on ait tenté d'étayer la décision avec de telles évaluations en raison de la faible différence de prix»
Peter Spuhler

Il a en outre critiqué le fait que le concept éprouvé de Stadler Rail ait été désavantagé par rapport à un nouveau train de Siemens. «Le choc est vraiment dur pour nos 6000 employés, ainsi que pour nos plus de 200 fournisseurs à travers toute la Suisse. Nous espérions tous pouvoir conserver ce grand contrat sur le territoire», a poursuivi Spuhler.

Ce géant allemand décroche un énorme contrat avec les CFF

Vendredi, l’entreprise allemande Siemens Mobility a remporté le marché pour 116 nouveaux trains à deux étages destinés au S-Bahn zurichois et au trafic régional en Suisse romande. Trois fournisseurs étaient en lice pour ce contrat devisé à 2,1 milliards de francs. Selon le CEO des CFF, Vincent Ducrot, le choix a été guidé par les coûts d’investissement, les frais d’exploitation, les coûts de maintenance et la durabilité. (ats)

Unia dénonce une décision «incompréhensible» des CFF
Le choix de confier à une entreprise étrangère un contrat se chiffrant en milliards de francs a du mal à passer auprès du plus grand syndicat de Suisse. Il rappelle que la loi prévoit un soutien à la place industrielle suisse.
Le syndicat Unia estime que le contrat pour les nouveaux trains RER chiffré en milliards de francs et confié à l'allemand Siemens Mobility, qui n'a pas de site de production en Suisse, soulève des questions. Il exige la transparence en matière de durabilité sociale et écologique dans l'attribution de marchés publics.
L’article