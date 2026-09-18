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Un Syrien découvre sa bibliothèque intacte après la guerre

Vidéo: watson

Un trésor était caché derrière son mur

Exilé durant la guerre civile, un réfugié syrien retourne chez lui 15 ans après sa fuite et retrouve intacte sa bibliothèque qu’il avait savamment dissimulée.
18.09.2026, 14:1118.09.2026, 14:24

Pendant quinze ans, derrière un mur d’une maison délabrée à Homs, en Syrie, une bibliothèque est restée cachée aux yeux du monde. Son propriétaire avait scellé ses livres avant de fuir au Koweït, avec l’espoir qu’un jour, il pourrait rentrer chez lui et abattre le mur. C’est désormais une réalité pour Abou Bilal, qui a finalement pu retourner dans la ville de Homs après son exil.

Sur les images que vous pouvez voir ci-dessous, l’homme est même surpris de découvrir qu’il avait laissé de l’argent sur l’une des étagères.

Vidéo: watson

En 2011, la Syrie plongeait dans la guerre civile. A l’origine du soulèvement: des manifestations pacifiques réclamant davantage de libertés, la fin de la corruption et le départ du président Bachar el-Assad, réprimées dans le sang par le régime. Cette répression a notamment poussé des militaires à déserter et à rejoindre l’Armée syrienne libre, créée pour combattre le régime et protéger les civils.

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La guerre civile syrienne a provoqué la mort de centaines de milliers de personnes et contraint des millions d’habitants à fuir leur foyer. Après treize années de chaos, le régime de Bachar el-Assad s’est finalement effondré fin 2024, le dictateur et sa famille ayant trouvé refuge en Russie. (sbo)

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