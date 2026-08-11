Bachar al-Assad condamné à mort: «Je remercie Dieu et la justice»

Une affiche représentant Bachar al-Assad brûlée sur la place des Omeyyades, le 20 décembre 2024, à Damas, en Syrie. Getty Images Europe

C’est une première depuis la chute du régime syrien. Bachar al-Assad, son frère Maher et plusieurs hauts responsables de l’ancien pouvoir ont été condamnés à mort mardi pour crimes contre l’humanité et crimes de guerre. Réfugié à Moscou depuis décembre 2024, l’ex-président a été jugé par contumace.

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Un tribunal syrien a condamné mardi par contumace le président déchu Bachar al-Assad, son frère Maher et plusieurs autres ex-responsables à la peine de mort pour les crimes commis durant la guerre civile, les premières condamnations de membres de l'ancien pouvoir.

Les autorités de transition, qui ont renversé Bachar al-Assad en décembre 2024 au terme de 13 ans d'une guerre civile meurtrière, se sont engagées à ce que justice soit faite pour les crimes commis.

Le procès de Bachar al-Assad et d'autres responsables avait commencé en avril. Le président déchu, qui s'était enfui à Moscou en décembre 2024 quand les forces dirigées par les islamistes se rapprochaient de Damas, a été jugé en son absence.

Ce tribunal de Damas l'a reconnu coupable de crimes contre l'humanité et crimes de guerre dont «assassinat avec préméditation, meurtre intentionnel de plusieurs personnes, meurtre intentionnel d'enfants de moins de 15 ans (...), torture ayant entraîné la mort et privation de liberté».

«Il est donc condamné à mort» Le juge Fakhr al-Din al-Aryan

Des dizaines de personnes s'étaient rassemblées devant le palais de justice, portant des photos de leurs proches disparus ou emprisonnés sous l'ancien pouvoir, et ont laissé éclater leur joie à l'annonce du verdict.

Des Syriens amassés autour du Palais de Justice ont célébré la condamnation à mort de l'ancien dirigeant Bachar al-Assad. Image: Anadolu

Beaucoup étaient venues de Deraa, berceau du soulèvement, dont Ramzi Abou Naboud, qui tient un portrait de son frère Ahmed, tué pendant la répression d'un rassemblement dans sa ville en 2011. «Je remercie Dieu et la justice, aujourd'hui nous avons obtenu un jugement qui nous a réchauffé le coeur, même s'il ne ressuscitera pas ceux qui ont été tués», témoigne-t-il auprès de l'AFP.



Un seul accusé présent

Depuis fin avril, le tribunal a entendu des témoins et s'est vu présenter des documents, des images et des informations classifiées, tandis que les déclarations du juge étaient parfois retransmises à la télévision. En plus de l'ancien président, le tribunal a condamné à mort par contumace plusieurs anciens responsables militaires et des forces de sécurité, dont le frère de Bachar al-Assad, Maher, qui dirigeait une division d'élite de l'armée.

Ont également été condamnés l'ancien ministre de la Défense Fahd al-Freij et Louay al-Ali, qui dirigeait les services de renseignement militaire dans la province de Deraa.

Ils ont été reconnu coupables de crimes contre l'humanité et crimes de guerre, dont «meurtre, torture ayant entraîné la mort et privation répétée de liberté».

Seul accusé à comparaître, Atef Najib a été condamné à mort pour «crimes contre l'humanité» commis quand il était chef de la sécurité politique à Deraa, où les forces de sécurité avaient réprimé des manifestations pacifiques à balles réelles.

Le tribunal a souligné qu'il avait nié les faits, ne montrant «aucun remords». Sa condamnation est un «jalon important dans le processus de mise en cause des responsables des crimes majeurs», a réagi la commission nationale syrienne pour la justice de transition. Les personnes condamnées ont 30 jours pour faire appel, a indiqué le ministre de la Justice Mazhar al-Wais à la télévision d'Etat.

Cette «réponse aux demandes de longue date de justice et de vérité peut contribuer à restaurer la confiance dans les institutions, et une paix durable», a salué Farhan Haq, un porte-parole du secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres, tout en rappelant l'opposition de l'Assemblée générale à la peine de mort.

L'organisation Human Rights Watch (HRW), présente à plusieurs audiences, a estimé que ces premières condamnations constituaient un «test» de la volonté des autorités syriennes de juger les abus commis sous le pouvoir de Bachar al-Assad. Le processus doit «être à la hauteur des standards internationaux en termes de procès équitables, ce qui veut aussi dire abolir la peine de mort», a-t-elle aussi noté dans un communiqué.



«15 ans de souffrance»

Les effusions de joie à la sortie du palais de justice, diffusées sur les réseaux sociaux, «reflètent 15 ans de souffrance», a écrit sur X Hiba Zayadin, spécialiste de la Syrie pour l'organisation.

La guerre civile syrienne a été déclenchée par la répression sanglante de manifestations prodémocratie, dans le sillage des Printemps arabes, vague de révoltes contre les pouvoirs en place à travers la région.

Plus d'un demi-million de personnes ont été tuées et des millions d'autres déplacées en Syrie. Des dizaines de milliers de personnes ont disparu, dont beaucoup victimes des exactions généralisées dans les geôles du pouvoir. La chute de Bachar al-Assad, qui avait succédé à son père Hafez en 2000, a mis fin à plus d'un demi-siècle de règne sans partage de son clan familial. (mbr/ats)