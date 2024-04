Le chef des talibans réapparait

A Kaboul en particulier, la sécurité était très élevée, plus que pour les deux Aïd el-Fitr célébrés depuis le retour au pouvoir des talibans en août 2021, ont constaté des journalistes de l'AFP. Des unités du renseignement et de la police ont interdit à ceux-ci de photographier ou filmer dans une demi-douzaine de mosquées de la capitale, où les fidèles étaient venus très nombreux.

On a acheté les nouveaux «Panini» et c'est grotesque

Problèmes à répétition: faut-il avoir peur de Boeing?

Les incidents se suivent et ne se ressemblent pas pour le constructeur Boeing, autrefois le plus célèbre et réputé de la planète, désormais au cœur d'une série d'incidents très médiatisés. Dernier couac en date? Pas plus tard que ce dimanche 7 avril, aux Etats-Unis. Alors, faut-il éviter Boeing à tout prix pour voler la conscience tranquille?

C'est une série noire qui semble sans fin. Une série entamée le 5 janvier dernier, lorsqu'un avion 737-MAX subit une décompression incontrôlée de sa cabine, après qu'un bouchon de porte ait explosé à 5000 mètres d'altitude. Puis, le 6 mars, au tour d'un 737-900 à destination de Fort Myers, en Floride, de retourner à Houston après qu'un moteur ait pris feu. Le lendemain, 7 mars, un pneu se détache d'un 777-200 au départ de San Francisco. Une semaine plus tard, le 14 mars, un Boeing 787 Dreamliner perd violemment de l'altitude au-dessus de la mer de Tasmanie, blessant 50 passagers. Le 15 mars, un 737 perd un panneau inférieur entre San Francisco et Medford. Le 7 avril, un 737-800 perd un morceau de capot au moment de quitter le tarmac d'Houston.