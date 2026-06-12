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Facebook et Instagram touchés par une panne mondiale

Rien ne va plus chez Meta.
Rien ne va plus chez Meta.watson

Facebook et Instagram touchés par une panne mondiale

Des utilisateurs de plusieurs pays signalent des déconnexions et des dysfonctionnements sur Facebook et Instagram. Meta n'a pas encore communiqué.
12.06.2026, 15:5912.06.2026, 16:02

Des millions d'utilisateurs de Facebook et Instagram ont rencontré des problèmes de connexion vendredi après-midi. Selon plusieurs témoignages publiés sur les réseaux sociaux, la plateforme du groupe Meta a subi une panne affectant des utilisateurs dans plusieurs pays.

De nombreuses personnes ont indiqué avoir été déconnectées de leur compte sans explication. On signale des difficultés à accéder à leur page ou à utiliser normalement certaines fonctionnalités du réseau social, comme bêtement les outils de recherche.

Pour l'heure, l'origine exacte de la panne n'a pas été précisée et le groupe américain n'avait pas encore communiqué officiellement sur l'incident au moment de la publication de cet article.

Les pannes touchant les services de Meta ont généralement un impact mondial en raison du nombre d'utilisateurs concernés. Facebook et Instagram comptent en effet plusieurs milliards d'utilisateurs à travers le monde. (jah)

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