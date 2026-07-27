La patiente a recouvré la vue (image prétexte) Image: Shutterstock

Cette femme aveugle recouvre la vue après une greffe inédite

Des médecins italiens ont transplanté pour la première fois au monde la partie centrale de la rétine d'un oeil, la macula, redonnant la vue à une patiente aveugle depuis cinq ans, a annoncé un hôpital de Turin (nord).

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Cette femme de 67 ans, prénommée Elena, «avait complètement perdu la vue à la suite d'un grave accident de la route, qui lui avait causé une lésion irréversible du nerf optique de l'oeil gauche, lui faisant perdre la vue en raison de l'impossibilité de transmettre la lumière de l'oeil au cerveau, tout en laissant les structures oculaires intactes», indique un communiqué de l'hôpital Molinette transmis lundi à l'AFP.

En revanche, son oeil droit, déjà atteint d'une maculopathie, «avait subi des traumatismes tels qu'ils avaient irrémédiablement compromis la rétine et la transparence de la cornée», explique le communiqué.

«La destruction totale de la partie contenant les cellules souches rendait tout à fait impossible une greffe de cornée classique», condamnant cette femme à la cécité, selon l'hôpital.

Mais cet obstacle, «considéré jusqu'à présent comme insurmontable» selon l'hôpital turinois, a été surmonté par le professeur Michele Reibaldi et son équipe médicale.



Deux yeux atteints font un oeil voyant

«En exploitant les tissus sains mais ne remplissant plus leur fonction de l'oeil gauche, les médecins ont prélevé et transféré dans l'oeil droit un bloc anatomique complet comprenant la cornée, la sclère, la conjonctive et, pour la première fois au monde, la partie centrale de la rétine, la macula», détaille l'hôpital. Ce «transfert biologique» a permis de reconstruire un oeil voyant à partir des deux yeux atteints.



«Nous attendons maintenant de voir dans quelle mesure la rétine greffée sera capable de fonctionner»

«Mais les premiers résultats sont encourageants», a commenté le Pr Reibaldi dans le communiqué, précisant que l'intervention, «très complexe», a duré près de six heures.

Le professeur français Michel Paques, chef de service d'ophtalmologie à l'Hôpital national des 15-20 à Paris et spécialiste des pathologies rétiniennes, a confirmé à l'AFP qu'il s'agissait d'une première mondiale.

En l'absence de données publiées et évaluées par les pairs, «il n'est pas possible d'évaluer objectivement la technique, sa reproductibilité ou les résultats annoncés», a toutefois précisé l'hôpital parisien. (sda/ats/afp)